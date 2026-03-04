Entertainment News : भारतीय टेलिव्हिजनमध्ये स्टार प्लस हे चॅनल नेहमीच एक अग्रगण्य वाहिनी म्हणून ओळखलं जातं. विविध शैलींमधील दमदार मालिका सादर करून कौटुंबिक कथांपासून ते सामाजिक बदल घडवणाऱ्या आणि प्रभावी संदेश देणाऱ्या गोष्टींपर्यंत या वाहिनीने अशी अनेक पात्र आणि क्षण निर्माण केले आहेत ज्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. स्टार प्लस च्या अशाच मालिकांपैकी एक म्हणजे प्रेक्षकांच्या मनाला खोलवर स्पर्श करणारी "अॅडव्होकेट अंजली अवस्थी" ही मालिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात अधिराज्य गाजवत आहे. .या मालिकेत मुख्य भूमिकेत श्रितमा मित्र असून तिने साकारलेली भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिली आहे. स्टार प्लस चॅनल वर सर्वाधिक लोकप्रिय मालिकापैकी असलेली ही मालिका म्हणून तिने आपले स्थान निर्माण केल आहे. अॅडव्होकेट अंजली अवस्थीच्या भूमिकेतील तिच्या अभिनयाने देशभरातील प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. आता या मालिकेच्या निर्मात्यांनी एक प्रभावी नवा टीझर सादर केला असून अंजलीच्या प्रवासातील मोठ्या वळणाची चाहूल यातून बघायला मिळणार असल्याचं कळतंय. .टीझरची सुरुवात न्यायालयाच्या दालनातून आत्मविश्वासाने चालणाऱ्या अंजलीने होते. वकिलांचा काळा कोट परिधान केलेली अंजली ही लक्षवेधी ठरते आणि अंजली ठामपणे पुढे चालताना आणि तिच्यामागे उभा असलेला प्रचंड जनसमुदाय बघायला मिळतो. टीझरची सुरुवात न्यायालयाच्या दालनातून आत्मविश्वासाने चालणाऱ्या अंजलीने होते. वकिलांचा काळा कोट परिधान केलेली अंजली ही लक्षवेधी ठरते आणि अंजली ठामपणे पुढे चालताना आणि तिच्यामागे उभा असलेला प्रचंड जनसमुदाय बघायला मिळतो. .या टीझर मधून स्पष्टपणे सूचित होते की, अंजलीच्या प्रवासात काहीतरी मोठं घडणार आहे. अद्याप या बद्दलचे तपशील गुप्त ठेवले असले तरी एक गोष्ट नक्की आहे की एक शक्तिशाली नवे पर्व सुरू होणार असून ही मालिका प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणार आहे..तेव्हा पाहायला विसरू नका, या गुरुवारी रात्री ८ वाजता फक्त स्टार प्लस वर ‘अॅडव्होकेट अंजली अवस्थी’ !.लोकांच्या घरात आश्रय ते गळक्या घरात संसाराची सुरुवात; शेर शिवराज फेम अभिनेत्याने उलगडला स्ट्रगलचा काळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.