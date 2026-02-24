स्टार प्रवाहच्या आनंदी मालिकेतून पदार्पण करणारी अभिनेत्री आहे प्रसिद्ध ज्येष्ठ पत्रकारांची कन्या

Marathi Entertainment News : सध्या स्टार प्रवाह टीआरपी टिकवण्यासाठी अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस आणत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी एका नव्या मालिकेची घोषणा करण्यात आली. ही मालिका आहे आनंदी. दृष्टिहीन मुलीची गोष्ट सांगणाऱ्या या मालिकेचा प्रोमो खूप गाजला. या मालिकेतून नवीन चेहरा अभिनेत्रींच्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. .जाई खांडेकर ही नवोदित अभिनेत्री या मालिकेत आनंदी या मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. जाई भूमिका या नाटकातही काम करतेय. पण तुम्हाला माहितीये जाई ही प्रसिद्ध पत्रकारांची मुलगी आहे..ज्येष्ठ पत्रकार आणि निवेदक राजीव खांडेकर यांची जाई मुलगी आहे. वडिलांच्या पावलावर पाऊल न ठेवता मनोरंजनविश्वात अभिनयक्षेत्रात काम करण्याचा निर्णय जाईने घेतला आहे. गेली अनेक वर्षं नाटक , एकांकिकामध्ये काम करतेय. तर मध्यंतरी गोंधळ सिनेमाच्या प्रीमियरलाही तिने वडिलांबरोबर हजेरी लावली होती. .सेंट झेवियर्स महाविद्यालयातून जाईने तिचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे. तर लहान असल्यापासूनच ती नाटक, एकांकिकांमध्ये काम करतेय. भूमिका नाटकातील तिचा अभिनयही अनेकांना पसंत पडला आहे..दरम्यान आनंदी या मालिकेत तिच्याबरोबर रोहित परशुराम हा अभिनेता मुख्य भूमिका साकारतोय. 16 मार्च पासून ही मालिका स्टार प्रवाहवर प्रेक्षकांच्या भेटीस येतेय. दुपारच्या वेळेत मुरांबा मालिकेच्या जागी ही मालिका प्रसारित होणार अशी चर्चा आहे..तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा. इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.बिग बॉस मराठी फेम दीपाली सय्यदच्या कुटूंबातील सदस्याचं निधन ; "आम्ही तिला अजून सांगितलं नाही.." नवऱ्याचा खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.