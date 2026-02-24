Premier

स्टार प्रवाहच्या आनंदी मालिकेतून पदार्पण करणारी अभिनेत्री आहे प्रसिद्ध ज्येष्ठ पत्रकारांची कन्या

Star Pravah Anandi Serial Lead Biography : स्टार प्रवाह वाहिनीवर लवकरच आनंदी ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. या मालिकेत मुख्य भूमिका साकारणारी अभिनेत्री ज्येष्ठ पत्रकारांची लेक आहे.
Marathi Entertainment News : सध्या स्टार प्रवाह टीआरपी टिकवण्यासाठी अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस आणत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी एका नव्या मालिकेची घोषणा करण्यात आली. ही मालिका आहे आनंदी. दृष्टिहीन मुलीची गोष्ट सांगणाऱ्या या मालिकेचा प्रोमो खूप गाजला. या मालिकेतून नवीन चेहरा अभिनेत्रींच्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय.

