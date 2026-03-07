मालिकाविश्वात 'या' अभिनेत्याचा दमदार कमबॅक ! आनंदी मालिकेत दिसणार वयाने मोठा नवरा आणि तरुण बायकोची कथा ?

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहने काही दिवसांपूर्वीच आनंदी या नवीन मालिकेची घोषणा केली. अंध मुलीची गोष्ट असणाऱ्या या मालिकेचा प्रोमो त्यावेळी खूप गाजला. जाई खांडेकर ही नवोदित अभिनेत्री या निमित्ताने मालिकाविश्वात पदार्पण करतेय. पण या मालिकेत जाईसोबत कोण नायक असणार याची उत्सुकता अनेकांमध्ये होते. त्यातच मालिकेचा नवीन प्रोमो स्टार प्रवाह वाहिनीने शेअर केला. .या मालिकेत जाई खांडेकरबरोबरच पयोष्णी ठाकूर आणि आलापिनी निसळ यांच्याही मुख्य भूमिका आहेत. याबरोबरच नव्या प्रोमोमधून या मालिकेत अजून कोण दिसणार याची झलक पाहायला मिळतेय. या मालिकेत दमदार स्टारकास्ट केली आहे. .या मालिकेत आत्माराम जाधव उर्फ आबा आणि त्यांच्या तीन नातींची गोष्ट पाहायला मिळणार आहे. आबांची मुलगी वसुधा आणि जावई यांचा अपघातात मृत्यू झाल्यामुळे त्यांनी तिन्ही नात्यांना स्वतः वाढवलं असतं. युगंधर मिलमध्ये ते काम करत असतात. त्यांच्या तिन्ही नातींनी खूप शिकावं अशी त्यांची इच्छा आहे. पण आनंदीचं ठरलेलं लग्न युगंधर निंबाळकर यांच्या भावामुळे मोडतं आणि त्यामुळे युगंधर निंबाळकर स्वतः आनंदीशी लग्नाला तयार होतात. पण ते स्वतः वयाने खूप मोठे आहेत. त्यामुळे यांचं खरंच लग्न होणार की मालिकेचं कथानक वेगळं असणार याचा उलगडा मालिका सुरु झाल्यावर होईल. .आबांची भूमिका अभिनेते अरुण नलावडे साकारणार आहे. तर अभिनेता समीर धर्माधिकारी बऱ्याच काळाने मालिकाविश्वात कमबॅक करतोय. ज्ञानेश्वर माऊली मालिकेत त्याने काही काळ काम केलं होतं पण आता बऱ्याच काळाने तो पुन्हा एकदा मुख्य भूमिकेतून तो प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. या व्यतिरिक्त अभिनेता रोहित परशुराम या मालिकेत मुख्य भूमिकेत आहे. तो कोणती भूमिका साकारणार याची उत्सुकता सगळ्यांना आहे..30 मार्च पासून रात्री 8 वाजता ही मालिका सुरु होणार आहे. तर तू हि रे माझा मितवा या सध्या टीआरपीमध्ये आघाडीवर असणाऱ्या मालिकेची वेळ बदलण्यात येणार आहे. तर एखादी मालिका ऑफ एअर होऊ शकते असं म्हटलं जातंय. ."माझं माझ्या मोठ्या बहिणीबरोबरचं नातं कॉम्प्लेक्स पण.." ‘तिघी’मधील स्वातीबद्दल नेहा पेंडसे व्यक्त .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.