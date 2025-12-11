Premier

स्टार प्रवाहचा प्रेक्षकांना आनंदाचा धक्का; येतेय आणखी एक मालिका; प्रोमो चर्चेत पण अभिनेत्रीला ओळखलंत का?

STAR PRAVAH UPCOMING NEW SERIAL: स्टार प्रवाहने आता आणखी एका मालिकेची घोषणा केली आहे. ज्यात अभिनेत्रीची झलक दाखवण्यात आलीये.
star pravah new serial

star pravah new serial

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. तर गेल्या आठवड्याभरात झी मराठी आणि स्टार प्रवाह दोघांनीही काही नवीन मालिकांची घोषणा केली. यात झी मराठीवर लवकरच 'शुभ श्रावणी' ही मालिका सुरू होणार आहे. त्यात अभिनेत्री वल्लरी विराज मुख्य विराज मुख्य भूमिकेत दिसतेय. मात्र झी मराठीच्या पाठोपाठ आता स्टार प्रवाहने आणखी एका नवीन मालिकेची घोषणा केलीये. नुकताच या नव्या मालिकेचा प्रोमो प्रेक्षकांसमोर आलाय. यातील अभिनेत्रीला ओळखण्यात मात्र नेटकऱ्यांचा कस लागलाय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com