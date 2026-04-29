स्टार प्रवाहवर नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला, प्राजक्ता गायकवाडचं ५ वर्षानंतर कमबॅक, सोबतीला 'ही' अभिनेत्री

STAR PRAVAH ANNOUNCES NEW SERIAL PATHRAKHIN: स्टार प्रवाह वाहिनीवर लवकरच नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या मालिकेची कथा दोन बहिणींची आहे. ज्या प्रत्येक संकटात एकमेकांच्या सोबत असतात. या मालिकेचं नाव आहे 'पाठराखीण'. स्टार प्रवाह वाहिनीवर ही मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या मालिकेत दोन बहिणीची कथा असणार आहे. भाग्यश्री आणि प्राजक्ता अशी त्यांची नावं आहेत. दोन्ही बहिणींचं एकमेकींवर प्रचंड प्रेम असतं. .या मालिकेतून अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड तब्बल ५ वर्षानंतर छोट्या पडद्यावर कमबॅक करणार आहे. तर अभिनेत्री गौरी इंगवले सुद्धा सिनेमानंतर 'पाठराखीण' या मालिकेतून मालिकाविश्वात पदार्पण करणार आहे. याआधीच प्राजक्ता गायकवाड हिने काळूबाई मालिकेत महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. परंतु काही वादामुळे तिने ती मालिका सोडली. .दरम्यान मालिकेबद्दल सांगताना प्राजक्ता म्हणाली की, 'बांदेकर कुटुंबियांच्या प्रोडक्शनसारखी निर्मिती आणि स्टार प्रवाहसारखी वाहिनी असेल तर मी या मालिकेला का नाही म्हणेल? गेल्या काही दिवसात बरेच मराठी आणि दाक्षिणात्य सिनेमे केले. परंतु माझं आवडतं माध्यम टीव्ही आहे. परंतु आतापर्यंत साकारलेल्या भूमिकांपैकी ही सगळ्यात वेगळी भूमिका आहे. प्राजक्ता कुलकर्णी असं माझ्या व्यक्तीरेखेचं नाव आहे. आई-वडिल नसलेल्या प्राजक्ताचा सांभाळ तिचे मामा चंद्रशेखर वैद्य यांनी केलय. तिचं वैद्य कुटुबांवर प्रचंड प्रेम आणि ती त्यांच्यासाठी काहीही करु शकते. असं तिचं पात्र असणार आहे. '.अभिनेत्री गौरी इंगवले मालिकेबद्दल म्हणाली, 'खुप दिवसांपासून मला मालिका करण्याची इच्छा होती. 'पाठराखीण' या मालिकेमुळे माझी इच्छा पुर्ण होतेय. टीव्ही माध्यमात काम करण्याचा अनुभव फार वेगळा आहे. मालिकामधून कलाकार घराघरापर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे आता मी खुपच उत्सुक आहे. '.