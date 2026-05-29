स्टार प्रवाहवर आणखी एक नवी मालिका ‘विसरू नको तू मला’, झी मराठीच्या कलाकरांची वर्णी, प्रोमो Viral

SHALVA KINJAWADEKAR AND TANVI MUNDALE NEW SHOW: स्टार प्रवाह वाहिनीवर नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यात प्राजक्ता गायकवाड हिची पाठराखीण मालिका रात्री ९ वाजता ऑन एअर होणार आहे. तसंच १५ जूनपासून सुना येती घरी ही मालिका सुद्धा सुरु होणार आहे. त्यात दीपा परब, शर्मिष्ठा राऊत या कलाकार पाहायला मिळणार आहे. आता या दोन मालिकानंतर वाहिनीनं आणखी एक नव्या मालिकेची घोषणा केली आहे. .२९ जून पासून स्टार प्रवाह वाहिनीवर आणखी एक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. स्टार प्रवाहच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर मालिकेचा प्रोमो शेअर करण्यात आलाय. त्यात मालिकेतील कलाकार आणि सिरिअलच नाव सुद्धा जाहीर केलय. मालिकेचं नाव आहे 'विसरु नको तू मला' यात अभिनेता शाल्व किंजवडेकर आणि अभिनेत्री तन्वी मुंडले यांची जोडी प्रमुख भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर या मालिकेचा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .शाल्वने या आधी झी मराठीच्या येऊ कशी तशी मी नांदायला या मालिकेत काम केलं होतं. तर तन्वी झी मराठीच्या पाहिले न मी तुला या मालिकेमुळे घराघरात पोहचली. दरम्यान निवेदिता सराफ आणि विवेक सांगळे हे देखील कलाकरा 'विसरु नको तू मला' या मालिकेत पहायला मिळणार आहे. या मालिकेत तन्वी डॉ. वैदेही हिच्या भूमिकेत पहायला मिळतेय तर शाल्व सूर्याच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. .प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आलय की, सूर्या दशावतारात काम करणारा कलाकार असतो. डॉ. वैदेहीच्या आईची आठवण असलेली स्कूटर चालू करण्याचा प्रयत्न करत असते. तेवढ्यात सूर्या तिथं येतो आणि तिला गाडी चालू करण्यासाठी मदत करते. तेव्हा तो वैदेहीला म्हणतो, 'मी सुर्या विसरू नको हा मला' सध्या सोशल मीडियावर या मालिकेचा प्रोमो व्हायरल होतोय.