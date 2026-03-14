स्टार प्रवाहचा झी मराठीला दणका! कमळी, स्वानंदीने स्थान गमावलं; टीआरपी आपटला, पहिल्या स्थानावर कोण?

छोट्या पडद्यावर मालिकांमध्ये सुरू असते ती टीआरपीची स्पर्धा. याच टीआरपीवर मालिका किती काळ वाहिनीवर सुरू राहणार याचा निर्णय होतो. चांगला टीआरपी आणि कथा असलेल्या मालिका सहसा चॅनेल बंद करत नाहीत. जास्त टीआरपी येण्यासाठी वाहिन्या मालिकांमध्ये निरनिराळे ट्विस्ट आणत असतात. तर कधी मालिकांच्या वेळा बदलतात. काही दिवसांपूर्वी स्टार प्रवाहने असाच मालिकांच्या वेळा बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. आता वाहिनीचा हा निर्णय योग्य असल्याचं दिसतंय. कारण या आठवड्यात स्टार प्रवाहच्या मालिकांनी झी मराठीच्या मालिकांना धोबी पछाड दिलंय. .२८ फेब्रुवारी ते ६ मार्चचा टीआरपी आता समोर आलाय. यात स्टार प्रवाहच्या सगळ्याच मालिका स्लॉट लीडर ठरल्याचं दिसतंय. स्टार प्रवाहने तशी पोस्टही शेअर केली आहे. या आठवड्यात स्टार प्रवाहाच्या सगळ्या मालिकांचा टीआरपी झी मराठीच्या मालिकांपेक्षा चांगला आहे. या आठवड्यात 'ठरलं तर मग' पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर 'तू ही रे माझा मितवा' दुसरी क्रमांकावर आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' ही मालिका आहे. त्यानंतर चौथ्या क्रमांकावर 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका आहे. आणि पाचव्या क्रमांकावर 'तुझ्या सोबतीने', 'तारिणी', 'कमळी' आणि 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिका आहेत. त्यांचा टीआरपी सारखाच आहे. .'लक्ष्मी निवास', 'वचन दिले तू मला' या मालिका सहाव्या क्रमांकावर आहे. तर सातव्या क्रमांकावर 'देवमाणूस' ही मालिका आहे. तर आठव्या स्थानावर 'घरोघरी मातीच्या चुली' ही मालिका आहे. नवव्या क्रमांकावर 'तुला जपणार आहे' ही मालिका आहे. आणि दहाव्यावर 'येड लागलं प्रेमाचं' मालिका आहे. असं असलं तरी स्टार प्रवाहची प्रत्येक मालिका स्लॉट लीडर ठरली आहे. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात काय होणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.