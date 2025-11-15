Premier

टीआरपी पडल्यावर खडबडून जागी झाली स्टार प्रवाह वाहिनी; दोन मालिकांची वेळ बदलली, प्रेक्षक म्हणतात, 'हे आधी नाही कळलं'

STAR PRAVAH CHANGES KON HOTIS TU KAY ZALIS TU TIME SLOT AGAIN: स्टार प्रवाह वाहिनीच्या मालिकांना गेल्या आठवड्यात टीआरपीमध्ये मोठा फटका बसलाय. त्याचाच परिणाम म्हणून वाहिनीने दोन मालिकांच्या वेळा बदलल्यात.
छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या प्रेमावर तग धरून असतात. प्रत्येक आठवड्याला या मालिकांचा टीआरपी समोर येतो. ज्या मालिका प्रेक्षक पाहतात त्यांचा टीआरपी अर्थात जास्त असतो मात्र ज्या मालिका प्रेक्षक पाहत नाहीत त्यांचा टीआरपी कमी असतो. कधीकधी मालिका चांगली असूनही मालिकेला टीआरपी नसतो त्यामागचं मोठं कारण म्हणून मालिकेची वेळ. कधीकधी मालिका उशिरा लागत असल्याने प्रेक्षक ती बघणं टाळतात. त्यामुळे वेळ बदलणं मालिकांना भारी पडतं. स्टार प्रवाहच्या अशाच एका मालिकेला वेळ बदलल्याचा फटका बसलाय. त्यामुळे पुन्हा एकदा स्टारने त्या मालिकेची वेळ बदललीये.

