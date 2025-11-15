टीआरपी पडल्यावर खडबडून जागी झाली स्टार प्रवाह वाहिनी; दोन मालिकांची वेळ बदलली, प्रेक्षक म्हणतात, 'हे आधी नाही कळलं'

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या प्रेमावर तग धरून असतात. प्रत्येक आठवड्याला या मालिकांचा टीआरपी समोर येतो. ज्या मालिका प्रेक्षक पाहतात त्यांचा टीआरपी अर्थात जास्त असतो मात्र ज्या मालिका प्रेक्षक पाहत नाहीत त्यांचा टीआरपी कमी असतो. कधीकधी मालिका चांगली असूनही मालिकेला टीआरपी नसतो त्यामागचं मोठं कारण म्हणून मालिकेची वेळ. कधीकधी मालिका उशिरा लागत असल्याने प्रेक्षक ती बघणं टाळतात. त्यामुळे वेळ बदलणं मालिकांना भारी पडतं. स्टार प्रवाहच्या अशाच एका मालिकेला वेळ बदलल्याचा फटका बसलाय. त्यामुळे पुन्हा एकदा स्टारने त्या मालिकेची वेळ बदललीये. .सायंकाळी ७ वाजल्यापासून ते रात्री १० वाजेपर्यंत मालिकांचा प्राइम टाइम मानला जातो. या वेळेत गृहिणींसोबतच सगळेच मालिका पाहायला बसतात. मात्र ज्या मालिका या वेळेच्या बाहेर जातात त्या मालिकांचा टीआरपी खाली जातो. स्टार प्रवाहवर रात्री ११. ३० पर्यंत मालिका दाखवल्या जातात. महिन्याभरापूर्वीच स्टार प्रवाहवर 'काजळमाया' ही मालिका सुरू झाली. मात्र त्यासाठी स्टार प्रवाहाची 'कोण होतीस तू काय झालीस तू' या मालिकेची वेळ बदलण्यात आली. १०. ३० वाजता लागणारी 'तू ही रे माझा मितवा' ही मालिका ८ वाजता शिफ्ट झाली. तर ८ ची 'कोण होतीस तू काय झालीस तू' मालिका थेट ११ वाजता दाखवण्यात आली. त्यामुळे या मालिकेचा टीआरपी पूर्णपणे पडला. .त्यामुळे पुन्हा एकदा वाहिनीने या मालिकेची वेळ बदलली आहे. रात्री ११ वाजता दाखवण्यात येणारी 'कोण होतीस तू काय झालीस तू' मालिका आता १०. ३० वाजता दाखवण्यात येणार आहे. तर १०. ३० ला लागणारी 'काजळमाया' ही मालिका ११ वाजता प्रदर्शित होणार आहे. 'काजळमाया'मुळे चांगली सुरू असलेली मालिका टीआरपीमध्ये धाडकन आपटली. आता पुन्हा एकदा वेळ बदलल्यानंतर तरी या ही मालिका टॉप १० मध्ये येतेय का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. दुसरीकडे नेटकरी स्टार प्रवाहला हे आधी नाही का सुचलं, आता टीआरपी पडल्यावर अक्कल आली का असं म्हणत वाहिनीला ट्रोल करत आहेत. .म्हणून मकरंद अनासपुरे यांच्या पत्नीने अभिनय करणं सोडलं; सांगितलं धक्कादायक कारण, म्हणाली- अपमानास्पद बोलणं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.