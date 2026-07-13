स्वतःच्या पायाला दुखापत असूनही वारीत वारकऱ्यांची सेवा करताना दिसली स्टार प्रवाहची खलनायिका; तुम्ही ओळखलंत का?

आषाढी वारीची वारकरी वर्षभर वाट पाहत असतात. आपल्या पांडुरंगाच्या भेटीसाठी आसुसलेले भक्त चालत वारीला निघतात. वारीमध्ये मराठी इंडस्ट्रीमधले अनेक कलाकार सहभागी होतात. मात्र मराठी इंडस्ट्रीमधली अशी एक अभिनेत्री आहे जी स्वतःच्या पायाला लागलेलं असूनही वारीत वारकऱ्यांच्या पायाला तेल लावून देतेय. त्यांच्या पायांची मालिश करून देतेय. ही अभिनेत्री आहे स्टार प्रवाहची आवडती खलनायिका कश्मिरा कलुकर्णी. 'लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेत ती खलनायिकेच्या भूमिकेत दिसतेय. हीच खलनायिका आता वारकऱ्यांची सेवा करताना दिसतेय. या वारीचा अनुभव तिने एका मुलाखतीत सांगितलाय. .कश्मिरा 'शुचिकृत्य' या संस्थेसोबत जोडलेली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून ती वारकऱ्यांची गेली दहा वर्ष सेवा करतेय. मुंटाला दिलेल्या मुलाखतीत कश्मिरा म्हणाली, 'सुरुवातीला वारकऱ्यांसाठी आलेपाकाच्या वड्या घेऊन सुरू झालेला हा प्रवास आज दोन अॅम्ब्युलन्स, डॉक्टर आणि २५ ते ३० सेवेकऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे. मसाज, ड्रेसिंग, औषधोपचार आणि उपवासाचं अन्न अशी सेवा वारकऱ्यांसाठी दिली जाते.' वारीतल्या एका प्रसंगाची आठवण कश्मिरानं सांगितलं. 'मी एका माऊलीच्या पायाला मसाज करत होते. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. त्यात एकानं कमेंटमध्ये लिहीलं होतं, की कुणीतरी माझ्या मागे उभ्या असलेल्या आजींकडे बोट दाखवत 'तुझ्या पाठीशी साक्षात रखुमाई उभ्या आहेत', असं लिहिलं होतं. तो व्हिडीओ पुन्हा पाहताना अक्षरशः अंगावर काटा आला. त्या क्षणी जाणवलं, हे कार्य आपण करत नाही; माऊलीच आपल्याकडून करून घेत आहेत', असं ती म्हणाली..वारीबद्दल सांगताना ती म्हणाली, 'वारी म्हणजे फक्त २१ दिवसांचा प्रवास नाही; उरलेले ११ महिने कसं जगायचं, हे शिकवणारी जीवनशाळा आहे. इथे जात, धर्म, श्रीमंती यापेक्षा माणुसकीचाच धर्म मोठा असतो. म्हणूनच मी दरवर्षी या दिवसांची आतुरतेनं वाट पाहते.' पुढच्या पिढीनंही ही सेवा आणि संस्कृती जपावी, अशी ती अपेक्षा व्यक्त करते. वारीत जात, धर्म, श्रीमंत-गरीब असे धम, कोणतेही भेद राहत नाहीत. ९०-९५ वर्षांचे वारकरी आणि अपंगत्वावर मात करून चालणाऱ्या माउली पाहिल्या, की माझ्या पायांवर झालेल्या तीन शस्त्रक्रियांचं दुःखही विसरायला होतं.'. मेधा मांजरेकरांच्या कॅन्सरवर लेक सईची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाली- आई तू खूप... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.