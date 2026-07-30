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स्टार प्रवाहवरील 'ही' मालिका घेणार प्रेक्षकांचा निरोप, अभिनेत्रीनं शेअर केले सेटवरचे शेवटच्या दिवसाचे फोटो, म्हणाली...

HALAD RUSLI KUNKU HASLA GOING OFF AIR ON STAR PRAVAH: स्टार प्रवाहवरील 'हळद रुसली कुंकू हसलं' ही मालिका लवकरच प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. अभिनेत्री समृद्धी केळकरने सेटवरील शेवटच्या दिवसाचे फोटो आणि भावनिक पोस्ट शेअर करत चाहत्यांनाही भावूक केले.
HALAD RUSLI KUNKU HASLA

HALAD RUSLI KUNKU HASLA

esakal

Apurva Kulkarni
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SAMRUDDHI KELKAR SHARES LAST DAY PHOTOS FROM SET: स्टार प्रवाह वाहिनीवर गेल्या काही दिवसात अनेक बदल होताना पहायला मिळताय. अनेक नवनवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. येत्या १० ऑगस्टपासून ऐश्वर्या नारकर यांची 'आमच्या लाडक्या नाईक बाई' ही नवी मालिका ६.३० वाजता प्रसारित केला जाणार आहे. तसंच आता स्टार प्रवाह वाहिनीवरील एक जुनी मालिका प्रेक्षकांच्या निरोप घेणार आहेत. कोणती ती जाणून घ्या...

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