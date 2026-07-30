स्टार प्रवाहवरील 'ही' मालिका घेणार प्रेक्षकांचा निरोप, अभिनेत्रीनं शेअर केले सेटवरचे शेवटच्या दिवसाचे फोटो, म्हणाली...

SAMRUDDHI KELKAR SHARES LAST DAY PHOTOS FROM SET: स्टार प्रवाह वाहिनीवर गेल्या काही दिवसात अनेक बदल होताना पहायला मिळताय. अनेक नवनवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. येत्या १० ऑगस्टपासून ऐश्वर्या नारकर यांची 'आमच्या लाडक्या नाईक बाई' ही नवी मालिका ६.३० वाजता प्रसारित केला जाणार आहे. तसंच आता स्टार प्रवाह वाहिनीवरील एक जुनी मालिका प्रेक्षकांच्या निरोप घेणार आहेत. कोणती ती जाणून घ्या....स्टार प्रवाहवर हळद रुसली कुंकू हसलं ही मालिका दुपारच्या सत्रात प्रसारित केली जात होती. या मालिकेला एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर ही मालिका ऑफएअर होणार आहे. मालिकेतील मुख्य नायिकेनं सेटवरचे काही फोटो शेअर करत याबाबत माहिती दिली. . मालिकेत अभिनेत्री समृद्धी केळकर ही मुख्य नायिकेच्या भूमिकेत होती तर अभिषेक रहाळकर हा नायकाच्या भूमिकेत होता. या दोघांनी कृष्णा आणि दृष्यंत यांच्या भूमिका साकारल्या होत्या. दरम्यान आता ही मालिका लवकरच निपोर घेत असल्यानं दोघे भावूक झालेलं पहायला मिळालं.. समृद्धीने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर सेटवरचे काही फोटो, व्हिडिओ शेअर केलेत. तसंच यावेळी तिने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'कृष्णा म्हणून शेवटचे काही क्षण... सेटवरची ही शेवटची रात्र, शूटिंग संपलंय मी तुमचा निरोप घेते. माझं मन खरंच खूप भरून आलय' असं तिने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलय. .हळद रुसली कुंकू हसली ही मालिका दुपारी १ वाजता प्रसारित होती होती.लवकरच आता या मालिकेचा अंतिम भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे या मालिकेचा शेवट कसा होईल? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली आहे. .'मुलीच्या घराबाहेर थांबा' म्हणणं अल्लू अर्जुनला पडलं महाग; 'स्टॉकिंगला प्रोत्साहन' दिल्याचा आरोप करत केलं ट्रोल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.