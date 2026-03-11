Premier

आता मजा येणार ! मानिनीने केली रम्या आणि वसू आत्याच्या कारस्थानची पोलखोल ; प्रेक्षक झाले खुश

Star Pravah Lagnanantar Hoilach Prem Upcoming Twist : स्टार प्रवाहवरील लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. मालिकेचा नवीन प्रोमो पाहून प्रेक्षक मात्र खुश झाले आहेत.
Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सध्याची लोकप्रिय मालिका म्हणजे लग्नानंतर होईलच प्रेम. टीआरपीमध्ये ही मालिका सध्या आघाडीवर आहे. मालिकेत नुकतंच पार्थ-काव्या आणि जीवा -नंदिनी यांचं लग्न झालं. त्यातच आता मालिकेत नवा ट्विस्ट येणार आहे. ज्याचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले.

