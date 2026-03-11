आता मजा येणार ! मानिनीने केली रम्या आणि वसू आत्याच्या कारस्थानची पोलखोल ; प्रेक्षक झाले खुश

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सध्याची लोकप्रिय मालिका म्हणजे लग्नानंतर होईलच प्रेम. टीआरपीमध्ये ही मालिका सध्या आघाडीवर आहे. मालिकेत नुकतंच पार्थ-काव्या आणि जीवा -नंदिनी यांचं लग्न झालं. त्यातच आता मालिकेत नवा ट्विस्ट येणार आहे. ज्याचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले. .मालिकेत नुकतंच पार्थ-काव्या आणि जीवा -नंदिनी यांचं लग्न झालं. या लग्नात रम्याने अडथळे आणण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तिचे सगळे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. पण आता सगळ्यात मोठा खुलासा मालिकेत होणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, पार्थ आणि जीवाचे वडील त्यांच्या मुलांचं लग्न सुरळीत पार पडलं, सगळेजण पुन्हा एकत्र आले म्हणून आनंद व्यक्त करतात. पण 16 डिसेंबरला ते कारस्थान कोणी रचलेलं होतं असा प्रश्न त्यांना पडलेला असतो. तेव्हाच मानिनी तिथे येते. तिच्या हातात एक सुटकेस असते. "मी सांगते" असं म्हणून ती सुटकेस खाली फेकते. त्यानंतर ती "रम्या आणि वसुताई जबाबदार आहे या 16 डिसेंबरसाठी." असं म्हणते. त्यानंतर या दोघीना काय शिक्षा करायची याचा निर्णय पार्थ-काव्या आणि जीवा-नंदिनीवर सोपवते..प्रोमो पाहून प्रेक्षक मात्र खुश झाले आहेत. "ज्जे बात","त्या वसूआत्या आणि रम्याला घराबाहेर हाकला","आता रम्या वसूची कारस्थान नको" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..पार्थ आणि इतर सगळेजण मिळून वसू आत्या आणि रम्याबाबत काय निर्णय घेणार ? हे पाहण्यासाठी बघत राहा लग्नानंतर होईलच प्रेम रविवार 15 मार्चला दुपारी 1 आणि संध्याकाळी 6 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर..सरपंच-उपसरपंचांची जुगलबंदी रंगणार ! शशांक शेंडे आणि ओंकार भोजने आमने-सामने.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.