Video : पार्थचा जीव जाणार ? नंदिनीचा आक्रोश आणि काव्याची धडपड; प्रोमो पाहून प्रेक्षक हादरले

Star Pravah Lagnanantar Hoilach Prem Upcoming Twist : स्टार प्रवाहवरील लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेत सध्या नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. मालिकेतील नव्या ट्विस्टने प्रेक्षकही हादरले आहेत.
Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील काही दिवसांपासून चर्चेत असलेली मालिका म्हणजे लग्नानंतर होईलच प्रेम. पार्थ, काव्या, जीवा आणि नंदिनी यांची गोष्ट असलेली मालिका पहिल्या भागापासून गाजतंय. पण मालिकेत सध्या आलेल्या ट्विस्टने प्रेक्षकांना खूप मोठा धक्का बसला आहे.

