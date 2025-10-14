Video : पार्थचा जीव जाणार ? नंदिनीचा आक्रोश आणि काव्याची धडपड; प्रोमो पाहून प्रेक्षक हादरले

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील काही दिवसांपासून चर्चेत असलेली मालिका म्हणजे लग्नानंतर होईलच प्रेम. पार्थ, काव्या, जीवा आणि नंदिनी यांची गोष्ट असलेली मालिका पहिल्या भागापासून गाजतंय. पण मालिकेत सध्या आलेल्या ट्विस्टने प्रेक्षकांना खूप मोठा धक्का बसला आहे. .मालिकेच्या आधीच्या भागांमध्ये पाहायला मिळालं की, काव्याला आगीतून वाचवताना पार्थ गंभीर जखमी होतो आणि त्याची तब्येत गंभीर जाते. पार्थला वाचवण्यासाठी काव्या देवाजवळ प्रार्थना करते. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, पार्थची तब्येत खालावलेली असते. नंदिनी त्याला उठवण्याचा प्रयत्न करते. तर इकडे काव्या मंदिरात पार्थ बरा व्हावा म्हणून दिवे लावण्याचा प्रयत्न करते. तेव्हाच अचानक त्याची तब्येत बिघडते आणि काव्याने लावलेले दिवे विझतात. सगळेजण पार्थचा मृत्यू झाला असं समजून आक्रोश करू लागतात. .प्रोमो पाहून प्रेक्षकही हादरले. "नुसती वेळकाढू पणा चालय आणि नुसती फालतुगिरी चालू आहे","आगीत बेशुद्ध पडल्यामुळे कोण कोमामध्ये जात का ? घरोघरी मातीच्या चुलीची सेकंड कॉपी","पार्थ काव्याला आता एकत्र आणा प्लिज","उगाच वेळ काढताय","विजय मालिका सोडू नकोस" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..पार्थ वाचणार का ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा लग्नानंतर होईलच प्रेम दररोज संध्याकाळी 7 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .Leopard Attack: लघुशंकेला गेला अन् दबा धरून बसलेल्या बिबट्यानं केला हल्ला; पुढं जे घडलं ते होतं भयानक!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.