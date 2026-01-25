Video : रम्याला पार्थ-काव्याने तोंडावर पाडलं; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश "अब आयेगा मजा"

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील लग्नानंतर होईलच प्रेम ही मालिका प्रेक्षकांची लाडकी मालिका आहे. मालिकेतील ट्विस्ट अँड टर्न्स सगळ्यांचं मन जिंकून घेतात. त्यातच आता मालिकेत नवीन वळण आलं आहे. .काव्या पार्थचं मन पुन्हा जिंकून घेण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करते आहे. तर रम्या त्यात सतत आडकाठी आणतेय. तर इकडे जीवाही नंदिनीचं मन जिंकण्यासाठी प्राणांची बाजी लावतोय. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, पार्थला त्याचे क्लाएंट प्रोजेक्ट अपूर्ण असल्याचं सांगतात. तेव्हा काव्या ते प्रोजेक्ट ती पूर्ण करेल असं सांगते. काव्याला ऑफिसमध्ये पाहून रम्या आणि पार्थला धक्का बसतो. रम्या तिला मीटिंगमध्ये कशी आली असा जाब विचारते. तेव्हा पार्थ तिला अडवतो आणि काव्याला "मिसेस काव्या पार्थ देशमुख तुम्ही हा प्रोजेक्ट कसा पूर्ण करणार ? " असं विचारतो. तेव्हा काव्या त्याच्या हातात टिफिन देते आणि तिचा प्लॅन सांगायला सुरुवात करते. रम्याचा चेहरा पडतो. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत. "मला ना ही मालिका पहिल्या शिवाय चैन पडत नाही किती सुंदर आहे ही मालिका आणि ह्यात मला काव्यार्थ जोडीच खूप म्हणजे खूपच आवडती","रम्या आता चांगला मुलगा शोधून लग्न कर..","आईशप्पथ, हिच्या एकेक साड्या म्हणजे...","ही यूपीएससीचा अभ्यास कधी करणार मग" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .रम्या आता आणखी काय कारस्थान करणार ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा लग्नानंतर होईलच प्रेम दररोज संध्याकाळी 7 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉस मराठीतून 'ही' व्यक्ती झाली घराबाहेर ! एपिसोड दिसण्यापूर्वीच सोशल मीडियावर चर्चा