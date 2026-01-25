Premier

Video : रम्याला पार्थ-काव्याने तोंडावर पाडलं; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश "अब आयेगा मजा"

Star Pravah Lagnanantar Hoilach Prem Latest Promo : स्टार प्रवाहवरील लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेत पार्थ आणि काव्याचं एकमत झाल्यामुळे रम्याचा हिरमोड होणार आहे.
Star Pravah Lagnanantar Hoilach Prem Latest Promo

Star Pravah Lagnanantar Hoilach Prem Latest Promo

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील लग्नानंतर होईलच प्रेम ही मालिका प्रेक्षकांची लाडकी मालिका आहे. मालिकेतील ट्विस्ट अँड टर्न्स सगळ्यांचं मन जिंकून घेतात. त्यातच आता मालिकेत नवीन वळण आलं आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
star pravah
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.