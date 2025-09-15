खूपच इमोशनल... प्रेक्षकांना कसा वाटला 'लपंडाव' मालिकेचा पहिला भाग? नेटकरी म्हणतात- रुपालीऐवजी दुसरी कुणी...

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन मालिका सुरू झाल्या. काही मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला तर काही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरल्या. आता या यादीत आणखी एक मालिका आली आहे. स्टार प्रवाहवर आजपासून म्हणजेच १५ सप्टेंबरपासून ;लपंडाव' ही मालिका सुरू झालीये. या मालिकेत अभिनेत्री कृतिका देव सखीच्या भूमिकेत आहे. तर आई कुठे काय करते फेम रुपाली भोसले तिच्या आईच्या म्हणजेच सरकारच्या भूमिकेत आहे. तर अभिनेता चेतन वडनेरे कान्हाच्या भूमिकेत आहे. नुकताच या मालिकेचा पहिला भाग प्रदर्शित झालाय. .'लपंडाव' मालिकेच्या पहिल्या भागात प्रत्येक पात्राची ओळख करून देण्यात आली. सरकारांचा तोरा आणि सखीचा निरागसपणा प्रेक्षकांना पाहिल्याच भागात भावला. सखीची तिच्या आईप्रती असलेली ओढ स्पष्ट दिसली आणि सरकारांच्या आयुष्यातलं बिझनेसला असलेलं महत्वदेखील अधोरेखित झालं. कान्हाही प्रेक्षकांना तितकाच आवडला. स्टार प्रवाहने पोस्ट केलेल्या प्रोमोवर प्रेक्षकांनी त्यांना ही मालिका कशी वाटली हे सांगितलं आहे. .एकाने लिहिलं, 'कमाल होता पहिला भाग. दुसऱ्याने लिहिलं, 'हो आम्हाला मालिकेचा पहिला भाग खूप आवडला.' 'खूप छान', 'एक नंबर', 'सरकार खतरनाक आहेत', 'खूप इमोशनल होता', 'आम्हाला सखी खूप आवडली आणि रुपालीसुद्धा एक नंबर', 'रुपालीची सरकार भारी आहे. तिच्या ऐवजी कुणीच या पात्राला न्याय देऊ शकत नाही.' अशा अनेक कमेंट करत प्रेक्षकांनी मालिकेला हिरवा सिग्नल दिलाय. एकूणच ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. .अरे हे चाललंय तरी काय! पुन्हा बदलली झी मराठीच्या लोकप्रिय मालिकेची वेळ? नेटकऱ्यांनीच दाखवला फोटो .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.