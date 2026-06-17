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झी मराठीची नागीण तर ठरली, पण स्टार प्रवाहची नागीण कोण? या ४ नावांची चर्चा

STAR PRAVAH NEW SERIAL MI KAAT TAKLI NAAGIN ROLE: छोट्या पडद्यावर २ नव्या मालिकांची घोषणा झालीये ज्या इच्छाधारी नागिणीवर आधारित आहेत. झी मराठीने तर त्यांच्या नागिणीचा चेहरा दाखवलाय मात्र आता स्टार प्रवाहवर नागीण कोण साकारणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत.
STAR PRAVAH NEW NAAGIN

STAR PRAVAH NEW NAAGIN

ESAKAL

Payal Naik
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झी मराठीने तब्बल २ वर्षांपूर्वी 'इच्छाधारी नागीण' या मालिकेची घोषणा केली होती. सूड घ्यायला ती येतेय असं म्हणत झी मराठीने मालिकेचा प्रोमोही शेअर केला होता. मात्र त्यानंतर या मालिकेबद्दल कोणतीही अपडेट आली नाही. त्यानंतर २ वर्षांनी स्टार प्रवाहाने तब्बल ६ नव्या मालिकांची घोषणा केली. त्यात 'मी कात टाकली' या मालिकेची घोषणा करण्यात आली. ही मालिका देखील इच्छाधारी नागिणीच्या सूडावर आधारित आहेत. त्यानंतर झी मराठी पुन्हा एकदा जोर लावत त्यांची मालिका आधी सुरू करण्यासाठी या मालिकेचं शूटिंग सुरू केलं आणि मालिकेतील मुख्य नायिकेचा चेहराही दाखवला. त्यामुळे स्टार प्रवाहवरील मालिकेत कोण मुख्य भूमिका साकारणार याची चर्चा सुरू झालीये.

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