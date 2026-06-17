झी मराठीची नागीण तर ठरली, पण स्टार प्रवाहची नागीण कोण? या ४ नावांची चर्चा

झी मराठीने तब्बल २ वर्षांपूर्वी 'इच्छाधारी नागीण' या मालिकेची घोषणा केली होती. सूड घ्यायला ती येतेय असं म्हणत झी मराठीने मालिकेचा प्रोमोही शेअर केला होता. मात्र त्यानंतर या मालिकेबद्दल कोणतीही अपडेट आली नाही. त्यानंतर २ वर्षांनी स्टार प्रवाहाने तब्बल ६ नव्या मालिकांची घोषणा केली. त्यात 'मी कात टाकली' या मालिकेची घोषणा करण्यात आली. ही मालिका देखील इच्छाधारी नागिणीच्या सूडावर आधारित आहेत. त्यानंतर झी मराठी पुन्हा एकदा जोर लावत त्यांची मालिका आधी सुरू करण्यासाठी या मालिकेचं शूटिंग सुरू केलं आणि मालिकेतील मुख्य नायिकेचा चेहराही दाखवला. त्यामुळे स्टार प्रवाहवरील मालिकेत कोण मुख्य भूमिका साकारणार याची चर्चा सुरू झालीये. .एकाच वेळी टीव्हीवर दोन एकाच विषयावरच्या मालिका सुरू होत आहेत. त्यामुळे नेमकी कोणती मालिका पाहायची याबद्दल प्रेक्षक विचार करत आहेत.झी मराठीच्या 'इच्छाधारी नागीण' या मालिकेत गौरी शेळगांवकर हा नवा चेहरा दिसणार आहे. "नागलोकाची अद्भूत राणी, रूपाने मोहिनी, लवकरच अवतरणार भूतलावर. पूर्ण करण्या तिच्या सूडाची प्रेम कहाणी! इच्छाधारी नागीण - सुडाची कहाणी" अशी टॅग लाईन घेऊन ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. गौरीची ही पहिलीच मराठी मालिका असल्याचं कळतंय. याआधी तिनं दंगल टीव्हीवरील 'सफल होगी तेरी आराधना', सनी टीव्हीवरील 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बींदणी' सारख्या मालिकांमध्ये काम केलं आहे..स्टार प्रवाहची नागीण कोण?आता स्टार प्रवाहची नागीण कोण याबद्दल प्रेक्षक प्रश्न विचारत आहेत. त्यासाठी चार अभिनेत्रीची नावं चर्चेत आहेत. यामध्ये रेवती भिडे, हृता दुर्गुळे, शिवानी सुर्वे, ईशा केसकर यांच्या नावाची चर्चा आहे. याशिवाय गौरी नलावडे, सुरूची आदरकर, सायली संजीव, तेजस्वी प्रकाश अशा अभिनेत्रींचीही नावं सुचवली आहेत. नुकतंच या मालिकेचं नवीन पोस्टर प्रदर्शित झालाय. ते पाहून प्रेक्षकांना आता ही अभिनेत्री नेमकी कोण हे जाणून घेण्याची उत्सुकता लागून राहिलीये. .आणखी एका मराठी अभिनेत्रीची 'धमाल ४' मध्ये एंट्री; करणार अजय देवगनसोबत काम, भूत बनलेल्या अभिनेत्रीला ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.