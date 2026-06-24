4 वर्षांचा प्रवास थांबणार, स्टार प्रवाहवरील 'ही' मालिका घेणार प्रेक्षकांचा निरोप, मुख्य नायिकेची पोस्ट व्हायरल

SHIVANI MUNDHEKAR EMOTIONAL POST ABOUT MURAMBA: स्टार प्रवाह वाहिनीवर अनेक बदल होताना पहायला मिळताय. अनेक नव्या मालिका, शो प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहेत तर अनेक मालिकांनी प्रेक्षकांच्या निरोप घेतलाय. तसंच काही मालिकांच्या वेळाही बदलण्यात आल्यात. दरम्यान अशातच आता स्टार प्रवाहवरील जुन्या मालिकेनं प्रेक्षकांचा निरोप घेतलाय. लवकरच ही मालिका आता ऑफ एअर होणार आहे. मालिकेतील मुख्य नायिकेनं भावनिक पोस्ट सुद्धा शेअर केलीय. .स्टार प्रवाहवर २०२२ मध्ये मुरांबा मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. या मालिकेत अभिनेत्री शिवानी मुंढेकर आणि शशांक केतकर मुख्य भूमिकेत होते. या दोघांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. रमा-अक्षयची जोडीला प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलं. या मालिकेचे नुकतेच १४०० भाग पूर्ण झाले. परंतु ४ वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन केल्यानंतर ही मालिका निरोप घेणार आहे..अभिनेत्री शिवानी मुंढेकर हिने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत याबाबत माहिती दिली. तिने मिरर सेल्फी शेअर करत 'one last time... रमा' असं कॅप्शन दिलय. यावेळी शिवानी रमाच्या लूकमध्ये तयार झाली होती. सध्या तिची ती पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .ही मालिका ४ वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. काही दिवस ही मालिका दुपारच्या सत्रात प्रसारित केली जात होती. मुरांबा दुपारी ३ वाजता प्रक्षेपित होत असून लवकरच ही मालिका संपणार असल्याचं बोललं जातय. .प्रवीण तरडेंचा ‘थिएटर व्हिजिट’ पॅटर्न आता बॉलिवूडमध्ये हिट! बॉलिवूडने स्वीकारला ‘तरडे फॉर्म्युला’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.