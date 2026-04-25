Video : असा होणार नशीबवान मालिकेचा शेवट, मालिकेचा अखेरचा प्रोमो समोर!

Marathi Entertainment News : मराठी मालिकाविश्वात सध्या अनेक घडामोडी घडताना दिसत आहेत. स्टार प्रवाहवर सध्या अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत तर अनेक मालिका बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. तर काही मालिकांची वेळ बदलली आहे. स्टार प्रवाहवरील नशीबवान मालिका फक्त सात महिन्यात बंद होणार आहे. मालिकेचा अखेरचा प्रोमो नुकताच शेअर करण्यात आला. .स्टार प्रवाहवरील नशीबवान मालिकेत नेहा नाईक आणि आदिनाथ कोठारे यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. या मालिकेत वडिलांचा खून करणाऱ्या गिरीजाला नशीब पुन्हा कस त्याच्यासमोर घेऊन येतं आणि ती त्याचं खरं रूप कसं सगळ्यांसमोर आणते याची गोष्ट पाहायला मिळाली. मालिकेच्या अखेरच्या भागात काय पाहायला मिळणार जाणून घेऊया. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, नागेश्वर घराला आग लावून गिरीजा आणि तिच्या आईला जीवे मारण्याचा प्रयत्न करतो. पण त्याचा प्लॅन यशस्वी होण्यापूर्वीच रुद्रप्रताप त्याच्या बायकोला वाचवण्यासाठी वेळेवर तिथे पोहोचतो. सगळे आग ;लागलेल्या घरातून सुखरूप बाहेर पडतात. यावेळी गिरीजा ओरडून नागेश्वरला सांगते की, जी कागदपत्रं वाचवण्यासाठी तू आटापिटा केलास ती आतमध्येच राहिली. ते ऐकून नागेश्वर घाबरतो आणि प्रॉपर्टीच्या लोभापायी पुन्हा आग लागलेल्या घरात शिरतो. पण तिथेच त्याचा अंत होतो. .मालिका संपवू नका अशी मागणी अनेक प्रेक्षकांनी कमेंट्समध्ये केली आहे. "कोठारे व्हिजन ची नशीबवान ही मालिका खूप छान होती. मालिकेतील रुद्रप्रताप &गिरीजा यांची जोडी खूप छान होती. मालिकेतील सर्व अभिनेते अतिशय गुणी व उत्तम अभिनय करणारे होते. विशेषतः अजय पुरकर सर यांनी नागेश्वर घोरपडे ही भूमिका खूप छान केली.","कमी दिवस जास्त मज्जा","चला तरी वेळेत संपली मालिका. हेच जर उगाच ताणून दोन वर्षे दाखवलं असत तर बोरिंग झाली असती सिरियल" अशा कमेंट प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .मालिकेचा शेवटचा भाग आज 25 एप्रिलला दुपारी 2:30 वाजता प्रसारित होणार आहे. त्यानंतर 27 एप्रिलपासून याच वेळेत तुझ्या सोबतीने ही मालिका प्रसारित केली जाणार आहे. तर बाई तुझा आशीर्वाद ही नवी मालिकाही स्टार प्रवाहवर सुरु होते आहे. .नशीबवान मालिकेनंतर आदिनाथ कोठारेचा नवा प्रोजेक्ट ! साकारणार डिटेक्टिव्हची भूमिका.