स्टार प्रवाहच्या नव्या मालिकेची टॉप १० मध्ये एन्ट्री पण इतर मालिकांचा TRP घसरला; 'बिग बॉस मराठी ६'चे काय हाल

मराठी मालिकांमध्ये प्रत्येक आठवड्याला कोणती मालिका टीआरपीमध्ये कोणत्या स्थानावर असणार याची स्पर्धा लागलेली असते. या टीआरपीवरच मालिकांचं भवितव्य ठरतं. टीआरपी जास्त म्हणजे प्रेक्षकांची आवड जास्त. स्टार प्रवाह वाहिनीवरील 'ठरलं तर मग' ही मालिका गेली तीन वर्ष टीआरपी यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. आताही या आठवड्यात 'ठरलं तर मग' ने टीआरपीचा गड राखलाय. अशातच आता गेल्या आठवड्याची टीआरपीची यादी आली आहे. यात स्टार प्रवाहासोबत झी मराठीच्या मालिकांचा टीआरपीदेखील घसरला आहे. .या आठवड्यात दुसऱ्या स्थानावर आहे ईश्वरी आणि अर्णव यांची 'तू ही रे माझा मितवा' ही मालिका. या मालिकेची वेळ बदलण्यात आली होती. तेव्हा मालिकेचा टीआरपीदेखील घसरला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा या मालिकेला प्राईम टाईम देण्यात आलाय. आता पुन्हा एकदा ही मालिका दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली आहे. तर तिसऱ्या स्थानावर पुन्हा एकदा स्टार प्रवाहची 'नशीबवान' ही मालिका आहे. तर झी मराठीच्या 'कमळी' या मालिकेचं स्थान मात्र घसरलं आहे. शिवानी सोनारच्या 'तारिणी' मालिकेने टॉप-५ मध्ये एन्ट्री घेतली आहे. ही मालिका पाचव्या क्रमांकावर आहे. सोबतच 'मी सावित्रीबाई जोतिराव फुले' ही मालिकाही पाचव्या स्थानावर आहे. .त्यानंतर 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' आणि 'वीण दोघातली ही तुटेना या मालिका सहाव्या स्थानावर आहेत. त्यानंतर 'लक्ष्मी निवास' ,'वाचन दिले तू मला' आणि 'देवमाणूस' अनुक्रमे सातव्या, आठव्या आणि नवव्या स्थानावर आहेत. तर स्टार प्रवाहच्या नव्या मालिकेची 'तुझ्या सोबतीने' ची टॉप १० मध्ये एंट्री झालीये. टॉप १० मध्ये 'बिग बॉस मराठी ६' ला स्थान मिळवता आलेलं नाही. हा शो टॉप १५ मध्येही नाही .पाहा मराठी मालिकांचा टीआरपीठरलं तर मग – ४.९तू ही रे माझा मितवा – ४.१नशीबवान – ३.९कमळी – ३.७तारिणी – ३.६मी सावित्रीबाई जोतिराव फुले – ३.६लग्नानंतर होईलच प्रेम – ३.५वीण दोघांतली ही तुटेना – ३.५लक्ष्मी निवास – ३.३वचन दिले तू मला – ३.२देवमाणूस – ३.१तुझ्या सोबतीने – ३.०तुला जपणार आहे – २.५शुभ श्रावणी – २.४घरोघरी मातीच्या चुली – २.३ .EXCLUSIVE: प्रभूचा कंटेन्ट अश्लील असूनही त्याला 'बिग बॉस मराठी ६'मध्ये का घेतलं? क्रिएटिव्ह हेडने दिलेलं उत्तर एकदा वाचाच.