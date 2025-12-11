'लक्ष्मीच्या पावलांनी' पाठोपाठ स्टार प्रवाहची 'ही' गाजलेली मालिका घेणार निरोप? प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनीच दिला निर्णय

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही आठवड्यात अनेक बदल झाले. विशेषतः स्टार प्रवाह वाहिनीवर काही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. तर काहींनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. काही दिवसांपूर्वी स्टार प्रवाहने नव्या मालिकेची घोषणा केली होती. त्या मालिकेसाठी चांगली सुरू असलेली 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' ही मालिका आता प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. तर ही मालिका अचानक गुंडाळण्यात येत असल्याने प्रेक्षक स्टार प्रवाहवर नाराज आहेत. असं असलं तरी आज स्टार प्रवाहने आणखी एका मालिकेची घोषणा केलीये. त्यामुळे आता या नव्या मालिकेसाठी कोणती मालिका निरोप घेणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .काही दिवसांपूर्वीच स्टार प्रवाहने 'नवीन मालिकेची घोषणा केली होती. 'वचन दिले तू मला' असं या मालिकेचं नाव असून यात 'आई कुठे काय करते' फेम अभिनेते मिलिंद गवळी व्हिलनची भूमिका साकारणार आहेत. तर त्यांच्यासोबत 'कारभारी लयभारी' मालिकेत झळकलेली अनुष्का सरकटे मुख्य भूमिकेत आहेत. तिच्यासोबत 'पिरतीचा वणवा उरी पेटला' मालिकेतील इंद्रनील कामत मुख्य भूमिकेत आहे, हे तिघेही मालिकेत वकिलांची भूमिका साकारत आहेत. ही मालिका १५ डिसेंबरपासून रात्री ९. ३० वाजता दाखवण्यात येणार आहे. तर या मालिकेपाठोपाठ स्टार प्रवाहने आणखी एका मालिकेची घोषणा केलीये. या मालिकेचं नाव अजून गुलदस्त्यात आहे. मात्र यात एतशा संझगिरी मुख्य भूमिकेत असल्याचा नेटकऱ्यांचा अंदाज आहे. .कोणती मालिका घेणार निरोप?या नव्या मालिकेसाठी कदाचित स्टार प्रवाहाची 'मुरांबा' ही मालिका निरोप घेण्याची शक्यता आहे. स्टार प्रवाहने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये अक्षय रमाचा फोटो घेऊन बसलेला असताना त्याच्यावर हल्ला होतो. मात्र त्यातून त्याचे घरातलेच म्हणजेच मुकादम त्याला वाचवतात. तर त्याचे वडीलही आता सुधारलेले दिसतायत. त्याचं संपूर्ण कुटुंब त्याला रमाला मिळवून देण्यात मदत करतंय. या मालिकेचा शेवट रमा आणि अक्षय यांच्या लग्नाने होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही मालिका आता निरोप घेऊ शकते असं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. मात्र वाहिनीने अधिकृतरीत्या कोणतीही घोषणा केलेली नाही. .स्टार प्रवाहचा प्रेक्षकांना आनंदाचा धक्का; येतेय आणखी एक मालिका; प्रोमो चर्चेत पण अभिनेत्रीला ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.