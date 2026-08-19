‘स्प्लेंडर फिरवतोय माझा जानू’ पाठराखीण मालिकेतील अभिनेत्रींचा मराठमोळ्या लूकमध्ये भन्नाट डान्स, Viral Video

STAR PRAVAH PATHARAKHIN SERIAL ACTRESSES GAURI INGAWALE DEEPTI LELE DANCE: सोशल मीडियावर एखादं गाणं सुपरहिट झालं की त्यावर रील, व्हिडिओ बनवण्यासाठी नेटकरी पुढे असतात. एखादं गाणं ट्रेडवर आलं की, नेटकऱ्यांसह कलाकरही व्हिडिओ शेअर करत असतात. अशातच स्टार प्रवाहच्या पाठराखीण मालिकेतील अभिनेत्रीनं एका ट्रेडिंग गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय. त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .सेलिब्रिटी नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असतात. त्याचे फोटो, व्हिडिओ नेहमीच शेअर करत असतात. काही वेळा ते ट्रेंड सुद्धा फॉलो करताना पहायला मिळतात. कधी विनोदी रिल्स, भावनात्मक गोष्टी ते शेअर करत असतात. तर कधी डान्स करून प्रेक्षकांना खुश सुद्धा करतात. सध्या सोशल मीडियावर splendor firvin maza janu हे गाणं मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .दरम्यान अशातच आता पाठराखीण मालिकेतील गौरी इंगवले आणि दीप्ती लेले यांनी सध्या ट्रेंडवर असलेल्या गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय. 'स्प्लेंडर फिरवतोय माझा जानू' या गाण्यावर या दोघींनी ठेका धरलाय. त्यांची एनर्जी, डान्स स्टेप्स पाहून चाहत्यांनी त्यांचं कौतूक केलय. तसंच त्यांच्या मराठमोळ्या लूकची सुद्धा चर्चा होताना पहायला मिळतेय. .दीप्ती आणि गौरी दोघींनी नऊवारी साडी नेसत पारंपारिक लूक केला होता. गौरीनं जांभळ्या रंगाची साडी नेसली होती, तर दीप्तीनं हिरव्या रंगाची साडी नेसली होती. नथ आणि गॉगल घालून दोघींनी धमाकेदार डान्स केलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांनी त्यांचं कौतूक केलय. .बाबो! प्राजक्ता माळीनं मुंबईत घेतलं तब्बल इतक्या कोटींचं घर, २८ व्या मजल्यावर आहे फ्लॅट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.