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‘स्प्लेंडर फिरवतोय माझा जानू’ पाठराखीण मालिकेतील अभिनेत्रींचा मराठमोळ्या लूकमध्ये भन्नाट डान्स, Viral Video

GAURI INGAWALE DEEPTI LELE MARATHI TRADITIONAL LOOK NINE YARD SAREE DANCE VIDEO:पाठराखीण मालिकेतील गौरी इंगवले आणि दीप्ती लेले यांनी ‘स्प्लेंडर फिरवतोय माझा जानू’ या ट्रेंडिंग गाण्यावर नऊवारी साडीतील भन्नाट डान्स केला. त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
VIRAL VIDEO

SPLENDOR FIRVIN MAZA JANU DANCE VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

STAR PRAVAH PATHARAKHIN SERIAL ACTRESSES GAURI INGAWALE DEEPTI LELE DANCE: सोशल मीडियावर एखादं गाणं सुपरहिट झालं की त्यावर रील, व्हिडिओ बनवण्यासाठी नेटकरी पुढे असतात. एखादं गाणं ट्रेडवर आलं की, नेटकऱ्यांसह कलाकरही व्हिडिओ शेअर करत असतात. अशातच स्टार प्रवाहच्या पाठराखीण मालिकेतील अभिनेत्रीनं एका ट्रेडिंग गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय. त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

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