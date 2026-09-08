कमरेला भलामोठा ढोल अन् चेहऱ्यावर आनंद; गणरायाच्या आगमनासाठी सज्ज झालेल्या या अभिनेत्रीला ओळखलंत का?

सगळ्यांचा लाडका बाप्पा यायला अवघे काही दिवस उरलेत. आगमनाची सध्या जोरदार तयारी सुरू आहेत. घराघरात डेकोरेशन करण्याची घाई सुरुये. तर कुणाचं डेकोरेशन काय करायचं हेदेखील ठरलेलं नाही. अनेक मंडळंदेखील आपल्या गणरायाच्या आगमनासाठी सज्ज आहेत. रस्त्याने भलेमोठे मंडप बांधण्यात आलेत. या सगळ्यात आणखी एक गोष्ट महत्वाची असते ज्याचं आकर्षण सगळ्यांनाच असतं ते म्हणजे ढोलताशा पथक. गणपतीच्या आगमनादिवशी अनेक मंडळं ढोलताशाच्या गजरात त्यांच्या गणरायाचं आगमन करतात. आता अशीच एक अभिनेत्री ढोलताशाच्या गजरात गणरायाला आणायला सज्ज झालीये. कोण आहे ती?.सर्वसामान्यांप्रमाणे सिनेकलाकारांमध्येही या ढोलताशा पथकांची मोठी क्रेझ दिसून येते. पुण्यातील कलावंत ढोलताशा पथक यासाठी प्रसिद्ध आहे. अभिनेत्री तेजस्वीनी पंडित, अभिज्ञा भावे, सिद्धार्थ जाधव यांसारखे अनेक कलाकार या पथकात ढोल वाजवताना दिसतात. अभिनेत्री श्रुती मराठी आणि अभिनेता सौरभ गोखले यांच्या कलावंत ढोलताशा पथकात यावर्षी आणखी एक अभिनेत्री सहभागी झालीये. ही अभिनेत्री आहे मधुरा देशपांडे. मधुरा यापूर्वी स्टार 'प्रवाहावरील शुभविवाह' या मालिकेत दिसली होती. यात ती मुख्य भूमिकेत होती. काहीच महिन्यांपूर्वी या मालिकेने प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. .मधुराचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय ज्यात ती अगदी जोमाने ढोल वाजवताना दिसतेय. त्यात तिने कमरेला भलामोठा ढोल बांधला आहे तरी तिच्या चेहऱ्यावर एक वेगळंच तेज आहे. ते ढोलवादन ती एन्जॉय करतेय असं दिसतंय. तिला असं पहाऊन चाहतेही तिच्यावर फिदा झालेत. आता मधुरासोबत आणखी कोणकोणते कलाकार या पथकात पाहायला मिळणार हे पाहण्यासाठी नेटकरी उत्सुक आहेत. .निवेदिता सराफ करतात ते इंटरमिटेंट फास्टिंग म्हणजे काय? किती ते किती वाजेपर्यंत करतात? म्हणाल्या, 'मी कायम...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.