टीआरपीच्या शर्यतीत असणारी स्टार प्रवाहची आणखी एक मालिका होणार ऑफ-एअर; कलाकारांनी शेअर केल्या पोस्ट

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही काळात अनेक बदल झाले. अनेक नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात अनेक मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोपही घेतला. स्टार प्रवाहने गेल्या महिन्यात तब्बल ६ नव्या मालिकांची घोषणा केली होती. आता त्यातील काही नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतायत. त्यासाठी स्टार प्रवाहच्या मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहेत. यापूर्वी 'हळद रुसली कुंकू हसलं' ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याचं बोललं जात होतं. आता स्टार प्रवाहच्या आणखी एका मालिकेने गाशा गुंडाळला आहे. कोणती आहे ती मालिका? .काही मालिका या अनेक वर्ष अविरत प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत राहतात. मात्र काही मालिका लगेच बंद करण्यात येतात. त्यातील एक मालिका होती 'हळद रुसली कुंकू हसलं' मात्र आता स्टार प्रवाहची आणखी एक मालिका बंद होणार आहे. ही मालिका गेली २ वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत होती. आता ती ऑफ एअर होणार आहे. ही मालिका आहे 'येड लागलं प्रेमाचं'. या मालिकेत राया आणि मंजिरी यांची जोडी मुख्य भूमिकेत दिसली आहे. अभिनेता विशाल निकम आणि अभिनेत्री पूजा बिरारी हे या मालिकेत मुख्य भूमिकेत आहेत. पूजा आदेश बांदेकरांची सून आहे आणि ही मालिका सोहम प्रोडक्शनची होती. .'येडं लागलं प्रेमाचं' ही मालिका २७ मे २०२४ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली. मालिकेत राया हा गावगुंड दाखवण्यात आला होता. मात्र तो मुळात पोलीस होता आणि अंडर कव्हर एजंट होता. तर मंजिरी ही तिच्या सासूसासऱ्यांसोबत राहत होती. अनेक ट्विस्ट आणि टर्न या मालिकेत पाहायला मिळाले. जवळपास २ वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन केल्यानंतर ही मालिका निरोप घेणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ‘येड लागलं प्रेमाचं’ ही मालिका रात्री उशिरा ११ वाजता प्रसारित केली जात होती. आता शेवटच्या दिवशी या मालिकेची टीम एकत्र आली होती. We Are Signing Off! म्हणत गळ्यांनी सेटवर केक कापून सेलिब्रेशन केलं. लवकरच स्टार प्रवाहकडून ‘येड लागलं प्रेमाचं’ मालिकेच्या अंतिम भागाचा प्रोमो शेअर करण्यात येईल..आमच्या लग्नात अचानक राष्ट्रगीत वाजलं आणि नाचणाऱ्यांचे हात... मृणाल दुसानिसने सांगितली लग्नातली गंमत; म्हणते- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.