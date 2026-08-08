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टीआरपीच्या शर्यतीत असणारी स्टार प्रवाहची आणखी एक मालिका होणार ऑफ-एअर; कलाकारांनी शेअर केल्या पोस्ट

STAR PRAVAH SECOND SERIAL GOING OFF AIR: स्टार प्रवाहवरील आणखी एक मालिका २ वर्षांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. कलाकारांनी याबद्दलच्या पोस्ट शेअर केल्यात.
star pravah serial off air

star pravah serial off air

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही काळात अनेक बदल झाले. अनेक नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात अनेक मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोपही घेतला. स्टार प्रवाहने गेल्या महिन्यात तब्बल ६ नव्या मालिकांची घोषणा केली होती. आता त्यातील काही नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतायत. त्यासाठी स्टार प्रवाहच्या मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहेत. यापूर्वी 'हळद रुसली कुंकू हसलं' ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याचं बोललं जात होतं. आता स्टार प्रवाहच्या आणखी एका मालिकेने गाशा गुंडाळला आहे. कोणती आहे ती मालिका?

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