स्टार प्रवाहच्या लोकप्रिय मालिकेचा प्रवास संपला; समोर आला भावुक करणारा अंतिम प्रोमो, कधी दिसणार शेवटचा भाग?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'वेड लागलं प्रेमाचं' आता प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. २८ मे २०२४ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली ही लोकप्रिय मालिका आता २ वर्षांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. मालिकेत पूजा बिरारी आणि विशाल निकम यांची मुख्य भूमिका होती. मालिकेतील मंजिरी आणि राया यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती होतीच. मात्र यातील इतर पात्रांवरही प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम केलं. मात्र आता ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेतेय. नुकताच या मालिकेचा शेवट कसा होणार याबद्दलचा प्रोमो वाहिनीने शेअर केलाय. शेवटच्या भागात काय घडणार हे आता समोर आलंय. .'येड लागलं प्रेमाचं' मालिकेचा शेवटचा भाग १६ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. नुकताच वाहिनीने या मालिकेचा शेवटच्या भागाचा प्रोमो शेअर केलाय. यात राया आणि मंजिरी यांच्या मुलीवर संकट येणार आहे. राया त्याची निपचित पडलेली चिमुकली लेक विठुरायाच्या देवळात घेऊन येतो. विठुरायाला साकडं घालतो. मी तुझ्या परीक्षेत खरा उत्तरेन पण माझ्या लेकीला उमाला नीट कर असं तो म्हणतो आणि थोड्या वेळातच चमत्कार होऊन उमा रडू लागते. तू माझी उमा मला परत दिलीस असं म्हणून राया आणि मंजिरीसोबत सगळेच पांडुरंगाचे आभार मानतात. असा या मालिकेचा अंतिम भाग असणार आहे. .यापूर्वी मंजिरीनेदेखील एक व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांना धन्यवाद देत मालिका संपत असल्याचं सांगितलंय. ती म्हणाली, 'नमस्कार, मी पूजा बिरारी म्हणजेच तुम्हा सगळ्यांची लाडकी मंजिरी. आज खरंतर वाईट वाटतंय कारण, मंजिरी म्हणून मी तुमच्याशी शेवटचं बोलतेय. या मालिकेवर तुम्ही भरपूर प्रेम केलंत यासाठी मी तुमची आभारी आहे. आज मन खरंच भरून आलंय…आमच्या मालिकेचे ७६१ भाग कधी पूर्ण झाले हे सुद्धा आम्हाला समजलं नाही. इतका सुंदर हा प्रवास होता. ७६१ एपिसोडचा टप्पा गाठणं हे काय सोपं नाहीये. पण, आम्ही इथपर्यंत पोहोचू शकलो कारण, अर्थातच प्रेक्षकांची साथ…मायबाप रसिक प्रेक्षकांच्या आशीर्वादाशिवाय, प्रेमाशिवाय हे शक्य नव्हतं. आता इतक्या प्रेमाची सवय तुम्ही लावलीये…तर हे प्रेम असंच कायम ठेवा. तुम्हा सर्वांचे मी खूप-खूप आभार मानते. कारण, या मालिकेला तुम्ही पहिल्या दिवसापासून ते शेवटच्या एपिसोडपर्यंत खूप प्रेम दिलं. आता हा प्रवास शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. इथून पुढेही हे प्रेम असंच राहुद्यात. थँक्यू!'.नवऱ्यासाठी आवडीने चिकन बनवलं पण नंतर दिवसभर... उषा नाडकर्णींनी सांगितला लग्नानंतरच्या पहिल्या जेवणाचा किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.