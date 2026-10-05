वर्षही पूर्ण नाही झालं अन् स्टार प्रवाहची लोकप्रिय मालिका घेतेय निरोप; अभिनेत्याने शेअर केली खास पोस्ट

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन मालिका सुरू झाल्या. टीआरपीच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी वाहिन्या नवनवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आणत आहेत. असं असलं तरी यामुळे जुन्या मालिकांना त्याचा फटका बस्तान दिसतोय. स्टार प्रवाहवर आता आणखी २ नव्या मालिका सुरू होणार आहेत. मात्र त्यासाठी एका मालिकेला प्रेक्षकांचा निरोप घ्यावा लागणार आहे. अवघ्या ११ महिन्यात ही मालिका बंद होतेय. प्रेक्षकांच्या कमी प्रतिसादामुळे वाहिनीने हा निर्णय घेतलाय. ही मालिका आहे 'वचन दिले तू मला'. अभिनेते मिलिंद गवळी यांनी त्याबद्दल पोस्ट करत माहिती दिलीये. .स्टार प्रवाहच्या या मालिकेत इंद्रनील कामत, अनुष्का सरकटे हे मुख्य भूमिकेत हिते. आता खुद्द मिलिंद गवळी यांनीच ही मालिका निरोप घेत असल्याचे जाहीर केलं आहे. त्यांनी एक पोस्ट करत मालिकेच्या आठवणीदेखील शेअर केल्यात. मिलिंद गवळींनी लिहिले की, कालचा शेवटचा दिवस होता, संपला "वचन दिले तू मला" या मालिकेचा प्रवास काल रात्री आम्हा कलाकारांसाठी संपला. एक अध्याय संपला. २८० Episodes पूर्ण करून आम्ही थांबलो. जवळजवळ ११ महिन्याचा हा आमच्या मालिकेचा प्रवास, फारच भारी होता. स्टारप्रवाह आणि सेवेन्थ सेन्स मीडिया ने बनवलेली ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेत आहे. वकिलांचं घराणं असलेल्या जहागीरदार कुटुंबाची ही आगळीवेगळी कथा होती.'.याच कुटुंबातला मी हर्षवर्धन जहागीरदार एका निष्णात वकिलाचं character गेल्या ११ महिने जगत होतो, या वर्षभरात मला खूप काही शिकायला मिळालं, भारतीय संविधान, फौजदारी कायदा (गुन्हे, शिक्षा), दिवाणी प्रक्रिया (CPC),करार कायदा, मालमत्ता कायदा, कुटुंब कायदा,कंपनी कायदा, कामगार कायदा, पुरावा कायदा, CrPC (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) होतं, आता BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता),Evidence Act (पुरावा कायदा) → BSA (भारतीय साक्ष्य अधिनियम). मी माझ्या ग्रॅज्युएशन नंतर गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजला ऍडमिशन घेतलं होतं, मग सोडून दिलं होतं, पण माझ्या नशिबात कायद्याचा अभ्यास होताच आणि तो या मालिकेच्या निमित्ताने गेल्या वर्षात झाला. वडील पोलीस खात्यातून निवृत्त झाले असल्या मुळे घरात वातावरण या विषयाला पोषक होतच.'.ते पुढे म्हणाले, 'पण खरंच खूप मजा आली ही मालिका करायला, आणि हर्षवर्धन जागीरदार सारखं किरदार करायला तर मज्जाच झाली, शशांक सोळंकी चा खूप आभारी आहे, स्टार प्रवाह या वाहिनीचा मी खूप आभारी आहे, आणि इतकी भन्नाट टीम, कलाकार तंत्रज्ञ यांच्याबरोबर काम करून खूप आनंद झाला. सगळ्यांचा खूप खूप ऋणी आहे आभारी आहे. १५ डिसेंबर २०२५ रात्री ९.३० वाजता स्टार प्रवाह वर सुरू झाली, १६ फेब्रुवारी पासून रात्री १०वाजता प्रसारित व्हायला लागली, मग २७ एप्रिल पासून संध्याकाळी ६.३० वाजता, १० ऑगस्ट असून दुपारी १ वाजता. आणि ११ ऑक्टोबर ला आमची मालिका संपणार. एका छान मालिकेचा छान प्रवास प्रेक्षकांच्या हृदयात घर करून संपला..सेटवर वडील गेल्याचा फोन, हातानेच केला इशारा; कट म्हणताच जन्मदात्यासाठी हमसून रडले अशोक सराफ, कॅमेरामनने सांगितली घटना .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.