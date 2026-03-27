निरुपा सत्याला स्वीकारणार ? स्टार प्रवाहच्या साधी माणसं मालिकेचा असा होणार शेवट ! प्रोमो रिलीज

Marathi Entertainment News : टीआरपीच्या रेसमध्ये आघाडीवर राहण्यासाठी स्टार प्रवाह वाहिनी अत्यंत सक्रिय आहे. मालिकांच्या वेळा बदलण, नव्या मालिका रिलीज करण, मालिका बंद करण असे अनेक बदल या वाहिनीवर सातत्याने पाहायला मिळत आहेत. स्टार प्रवाहवरील साधी माणसं ही मालिका लवकरच बंद होणार आहे. नुकताच या मालिकेचा अखेरचा प्रोमो शेयर करण्यात आला. .मीरा आणि सत्या या जोडीची गोष्ट या मालिकेत दाखवण्यात आली. शिवानी बावकर आणि आकाश नलावडे यांच्या या मालिकेत मुख्य भूमिका होत्या. सिरागड्डीका आसई या गाजलेल्या तमिळ मालिकेचा रिमेक मराठीमध्ये करण्यात आला होता. मालिकेच्या शेवटच्या भागात काय पाहायला मिळणार याची उत्सुकता अनेकांना होती. पण अखेर सत्याच्या आईचं सत्य सगळ्यांसमोर येणार आहे. .मालिकेच्या अखेरच्या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळाल की, मीरा सत्याच्या आईचं सत्य समोर आणण्यासाठी निरुपा नाईक म्हणून दुसऱ्या बाईला समोर आणते. सत्या त्या बाईला समोर आणतो. तेव्हाच सत्याचे वडील ही बाई सत्याची आई नाहीये. ते सत्य वेगळच असल्याचं सांगतात. तेव्हा मीरा त्यांना खरी सत्याची आई कोण ते उघड करायला सांगते. तेव्हा ते सांगण्यास होकार देतात. .सत्याची आई कोण ? निरुपा सत्याचा स्वीकार मुलगा म्हणून करणार का ? या प्रश्नांची उत्तर मालिकेच्या अखेरच्या भागात मिळणार आहे. तेव्हा पाहायला विसरू नका साधी माणसं मालिकेचा अंतिम भाग रविवारी 29 मार्च दुपारी 12 आणि संध्याकाळी 6:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .आता या मालिकेच्या जागी आनंदी ही नवीन मालिका सुरू होतेय. समीर धर्माधिकारी, जाई खांडेकर, अरुण नलावडे यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. 30 एप्रिल पासून सोमवार ते शुक्रवार रात्री 9:30 वाजता ही मालिका प्रसारित होईल.