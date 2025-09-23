ज्यांची चाहते आतुरतेने वाट पाहत होते, अखेर ते आले; पण नेटकरी म्हणतात स्टार प्रवाहने झी मराठीचे कलाकार ढापले

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नवनवीन कार्यक्रम प्रेक्षकांच्या भेटीला आले. त्यात स्टार प्रवाह आणि झी मराठी या वाहिन्यांनी प्रेक्षकांसाठी नवीन मालिकांचा सपाटाच लावला. वेगवेगळे विषय आणि उत्तम कलाकार घेत स्टार प्रवाह आणि झी मराठी यांची जोरदार टक्कर झाली. त्यात काही कथाबाह्य कार्यक्रमांचा देखील समावेश होता. स्टार प्रवाहने काही दिवसांपूर्वीच नवीन मालिकेची घोषणा केली होती. मात्र आता स्टार प्रवाहने आणखी एका खास कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे. ज्यात झी मराठीचे कलाकार दिसतायत. .झी मराठीवरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'चला हवा येऊ द्या'ने प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. त्यानंतर त्यातील कलाकार विखुरले गेले. त्यात कुशल बद्रिके, भाऊ कदम, निलेश साबळे, श्रेया बुगडे, सागर कारंडे, यांसारख्या कलाकारांचा समावेश होता. त्यानंतर निलेश आणि संपूर्ण टीम कलर्स मराठीवरील 'हसताय ना हसायलाच पाहिजे' या कार्यक्रमात दिसली. मात्र काही महिन्यातच या कार्यक्रमाने प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. आता काही महिन्यांपूर्वी पुन्हा एकदा झी मराठीवर 'चला हवा येऊ द्या' चा दुसरा सीझन सुरू झाला. मात्र यात भाऊ कदम, निलेश साबळे आणि सागर कारंडे नव्हते. आता ते पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहेत. .झी मराठीवर न दिसल्याने निलेशवर अनेक आरोप करण्यात आले मात्र त्याने एक व्हिडिओ शेअर करत सगळ्या आरोपांवर थेट उत्तर दिलं. 'चला हवा येऊ द्या' सुरू झाल्यापासून प्रेक्षक भाऊ कदम आणि निलेश साबळेला मिस करत होते. आता हे दोन्ही अवलिया कलाकार पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी सज्ज झालेत. नुकताच स्टार प्रवाहवर एक प्रोमो शेअर करण्यात आलाय. ज्यात निलेश आणि भाऊ दोघेही दिसतायत. यात निलेश प्रधान बनून येतोय आणि स्टार प्रवाहच्या प्रेक्षकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देतोय. तर भाऊ नंतर सेनापती बनून येऊन त्याला दिवाळीच्या शुभेच्छा कशा द्यायच्या ते शिकवतोय. .एकूणच हे दोन्ही कलाकार स्टार प्रवाहच्या ऐतिहाsहाsहाsसिक... ढिंचॅक दिवाळी... या कार्यक्रमात दिसणार आहेत. रविवारी 12 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी 7:00 वा. Star प्रवाहवर खास कार्यक्रम दाखवला जाणार आहे ज्यात भाऊ कदम आणि निलेश साबळे पुन्हा एकदा दिसणार आहेत. यावर प्रेक्षकांनी देखील त्यांचं स्वागत केलंय. यासोबतच स्टार प्रवाहने झी मराठीचे कलाकार ढापले अशा प्रतिक्रियादेखील दिल्या आहेत. .HAQ TEASER: ती तिच्या हक्कांसाठी लढली! 'हक'मध्ये दिसणार गाजलेला शाह बानो बेगम खटला; 'या' दिवशी प्रदर्शित होणार चित्रपट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.