Video : अर्जुन स्वतःच्या जीवाशी खेळून महिपतला पोलिसांच्या हवाली करणार ! नव्या ट्विस्टने प्रेक्षकही चकित

Marathi Entertainment News : सध्या मराठी टेलिव्हिजनविश्वातील टीआरपी रेटिंगमध्ये आघाडीवर असलेली मालिका ठरलं तर मग स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कथानकात महत्त्वाचे बदल घडवतेय. मालिकेत सध्या अनेक नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यातच आता प्रतिमा-रविराजच्या अपघातामागचं रहस्य उघड होणार आहे. .मालिकेत सध्या पाहायला मिळतंय की नागराजने महीपत आणि त्याची पत्नी सुमनला किडनॅप करून कोंडून ठेवलं आहे. तर अर्जुन महिपतचा शोध घेतोय. त्यातच महिपत नागराजच्या तावडीतून सुटणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, महिपत नागराजच्या तावडीतून सुटून पळून जातो. अर्जुन आणि पोलीस त्याचा पाठलाग करतात. अर्जुन आणि महिपतमध्ये मारामारी होते त्यात अर्जुन जखमी होतो. तरीही अर्जुन महिपतला शिताफीने पकडतो आणि पोलिसांच्या ताब्यात देतो. आता महिपतकडूनच 22 वर्षांच्या अपघातामागचा मास्टरमाइंड कळेल असं तो म्हणतो. .मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक चकित झाले आहेत. काहींनी मालिका अतिशय संथ गतीने पुढे जात असल्याबद्दल उघड नाराजीही व्यक्त केली. "Please खऱ्या तन्वीला आता समोर आणा. कारण आता खरंच असं वाटतं त्यांनी ना समोर आणायला हवं. आणि त्या प्रियाला शिक्षा व्हायला हवी. किती दिवस ती शिक्षेपासून लांब पळणारा आहे. ती सुद्धा चुकली आहे. आणि अजूनही सगळ्यांची खोटं बोलते. प्लीज खऱ्या तन्वीला समोर आणा आणि प्रियाला शिक्षा द्या","महिपत सापडला. पण खऱ्या तन्वीचा रहस्य कधी सगळ्यांसमोर येणार","Multi tallented अर्जून .. तो पेशाने वकील आहे.. पण पोलीसगिरी सुद्धा करतो.. डिटेक्टिवगिरी सुद्धा करतो.. हरवलेल्या व्यक्ती पण शोधतो.. आणि गुंडांशी २ हात पण करतो.. नको रे अर्जुन इतक्या सगळ्यांच्या पोटावर पाय देवूस.. सगळं तूच करायला लागलास तर या लोकांनी काय खायचं.." अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .सायलीचं तन्वी आहे हे कधी समोर येणार ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा ठरलं तर मग सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर.