Video : अर्जुन स्वतःच्या जीवाशी खेळून महिपतला पोलिसांच्या हवाली करणार ! नव्या ट्विस्टने प्रेक्षकही चकित

Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Promo : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग मालिकेत अर्जुन महिपतला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देतो. मालिकेच्या या नव्या ट्विस्टने प्रेक्षक चकित झाले असले तरीही त्यांनी वेगळी मागणी केली आहे.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : सध्या मराठी टेलिव्हिजनविश्वातील टीआरपी रेटिंगमध्ये आघाडीवर असलेली मालिका ठरलं तर मग स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कथानकात महत्त्वाचे बदल घडवतेय. मालिकेत सध्या अनेक नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यातच आता प्रतिमा-रविराजच्या अपघातामागचं रहस्य उघड होणार आहे.

