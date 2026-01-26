Tharal Tar Mag : सायली-अर्जुनच्या सापळ्यात अलगद सापडला नागराज ! सुमनसमोर कबूल केलं सत्य; "आता तन्वी.."

Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग ही टीआरपीमधील आघाडीची मालिका. या मालिकेत अनेक ट्विस्ट अँड टर्न्स पाहायला मिळत आहेत. नुकताच मालिकेचा महत्त्वाचा प्रोमो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. .मालिकेत सध्या पाहायला मिळत आहे की, नागराजच किल्लेदारांच्या अपघातामागे असल्याचं सत्य सायली अर्जुनसमोर आलं आहे. पण त्याची तशी कबुली त्यांना अजून मिळाली नाहीये. त्यातच आता त्या दोघांच्या हाती सुमनमुळे महत्त्वाचा पुरावा लागणार आहे. नागराजला समजू नये म्हणून सुमन वेड लागल्याचं नाटक करते आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळत की, नागराज सुमनला मुद्दाम मिठीत घेतो. तो तिच्यासमोर रविराज आणि प्रतिमाचा अपघात मीच घडवून आणला होता हे कबूल करतो. "पण तू कुणाला सांगू शकत नाही कारण तुझ्या डोक्यावर परिणाम झाला आहे." असं म्हणतो. हे सगळं सायली आणि अर्जुन मोबाईलवर पाहत असतात कारण सुमनने कॅमेरा लपवून ठेवला असतो रेकॉर्डिंग सुरु असते. नागराजचं बोलणं ऐकून सगळ्यांना धक्का बसतो. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले. "आता मजा येणार","आता तन्वीवालं कारस्थानही उघड होणार","जबरदस्त प्रोमो","मजा येणार","त्या प्रियाचीही आता वाट लावा"अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .अर्जुन आणि सायली आता काय करणार ? मालिकेत आता काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा ठरलं तर मग सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .Bigg Boss Marathi 6 : नाही सेलिब्रिटी नाही इन्फ्लुएन्सर ! बिग बॉस मराठीत होणार 'ही' वाईल्ड कार्ड एंट्री