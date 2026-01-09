Premier

ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट! बायकोच्या अपहरणाचा प्लॅन नागराजच्या आला अंगाशी, प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले...

THARLA TAR MAG BIG TWIST: ठरलं तर मग मालिकेत प्रेक्षकांना धक्का देणारा नवा ट्विस्ट पाहायला मिळतोय. सुमन काकूच्या अपहरणामागे नागराज असल्याचा संशय गडद होत असून अर्जुन-सायली सुमनला शोधण्यासाठी धडपडताना दिसणार आहेत.
Star Pravah Tharla Tar Mag Serial: सध्या ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्वीस्ट आलेला पहायला मिळतोय. नागराज सुमन काकूला मारहाण करण्याचा आणि त्यांचं अपहरण करण्याचा प्लॅनमुळे चांगला गोत्यात आलाय. मालिकेत सुरुवातीला सुमनला मारहाण करण्यावरुन रविराज नागराजला खुप सुनवतो. पूर्णा आजीदेखील एका स्त्रीवर केलेल्या मारहाणीबद्दल नागराजला जाब विचारतात. घरातल्या सगळ्यांना नागराजची लाज वाटायला लागते. नागराजला सगळे सुमनचा पत्ता विचारतात. रविराज तर इतका संतापतो की, तो नागराजला जेलमध्ये पाठवायला तयार असतो. परंतु तरी देखील नागराज सुमनचं अपहरण केल्याचं मान्य करत नाही. उलट तो सुमन बद्दल असलेली खोटी काळजी सगळ्यांसमोर व्यक्त करतो.

