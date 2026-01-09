ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट! बायकोच्या अपहरणाचा प्लॅन नागराजच्या आला अंगाशी, प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले...

Star Pravah Tharla Tar Mag Serial: सध्या ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्वीस्ट आलेला पहायला मिळतोय. नागराज सुमन काकूला मारहाण करण्याचा आणि त्यांचं अपहरण करण्याचा प्लॅनमुळे चांगला गोत्यात आलाय. मालिकेत सुरुवातीला सुमनला मारहाण करण्यावरुन रविराज नागराजला खुप सुनवतो. पूर्णा आजीदेखील एका स्त्रीवर केलेल्या मारहाणीबद्दल नागराजला जाब विचारतात. घरातल्या सगळ्यांना नागराजची लाज वाटायला लागते. नागराजला सगळे सुमनचा पत्ता विचारतात. रविराज तर इतका संतापतो की, तो नागराजला जेलमध्ये पाठवायला तयार असतो. परंतु तरी देखील नागराज सुमनचं अपहरण केल्याचं मान्य करत नाही. उलट तो सुमन बद्दल असलेली खोटी काळजी सगळ्यांसमोर व्यक्त करतो. .इकडे रविराजला सुमनचं संरक्षण करु शकला नसल्याचं वाईट वाटतय. तर दुसरीकडे नागराज साजूकपणाचा आव आणत सगळ्यांची माफी मागतो. परंतु रविराज त्याला तंबी देऊन 'घराबाहेर पडायचं नाही' असं सांगतो. यावेळी नागराज सुमन कुठे असेल? कशी असेल? असं खोटं प्रेम व्यक्त करतो. परंतु घरातल्या सगळ्यांना नागराजवर संशय आलेला असतो..दरम्यान इकडे प्रिया विचार करत की, नागराजनं नक्की काय केलय? त्यामुळे गार्डनमध्ये गेलेल्या नागराजच्या मागेमागे प्रिया जाते. नागराजला जाब विचारत म्हणते, तु सुमनला कुठं लपवलंय, तुम्ही त्यांचा खुन वगैरे तर केला नाही ना? यावर नागराज खुप भडकतो आणि प्रियाच्या गळा पकडतो. यावेळी प्रिया शांत होऊन पुन्हा नागराजला दोघे एकत्र येण्याचा सल्ला देते. प्रिया गेल्यावर नागराज विचारात पडतो की, सुमनच्या फोनचं लोकेशन तर माझ्या जवळ आहे. खरंच ते सुमनपर्यंत पोहचतील का?.दुसरा दिवस उजाडला तरी सुमन काकूचा काही पत्ता लागत नाही. सायली पुन्हा अर्जुनला सांगते की, 8.45 वाजता सुमन काकूशी बोलणं झालेलं. त्यानंतर त्यांचा फोन बंद येतोय. तेवढ्यात इन्स्पेक्टर सावंतांचा फोन येतो आणि ते सुमनचं लास्ट लोकेशन कुठं असतात ते सांगतात. त्याचं हे सगळं बोलणं नागराज लपून ऐकत असतो. सुमनचं लोकेशन गावाबाहरेचं असतं. तिथेच सुमन महिपतला नागराजने गॅरेजमध्ये बांधून ठेवलेलं असतं. हे जेव्हा नागराजला कळतं, त्यावेळी ते नजर चुकवून तिथून पळून जातो. .दरम्यान ठरलं तर मग मालिकेचा प्रोमो पाहून आता चाहत्यांना पुढच्या भागाची उत्सुकता लागली आहे. सुमन काकूपर्य़ंत अर्जुन सायली पोहचतील का? त्यांचं लोकेशन पोलिसांना सापडेल का? की, नागराज पुन्हा कोणती नवी खेळी करेल हे येणाऱ्या भागातच कळणार आहे. .धुरंधरला टक्कर देण्यासाठी सज्ज ‘द राजा साब’; प्रदर्शित होण्याआधीच झालेली कोट्यवधींची कमाई, आजचं कलेक्शन किती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.