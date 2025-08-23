स्टार प्रवाहसाठी मालिका नव्हे प्रोडक्शन हाउस महत्वाचं; प्राइम टाइमसाठी टॉप ५ मधली मालिका करणार बंद, नेटकरी म्हणतात- आताच तर...

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात काही नवीन मालिका सुरू झाल्या. मालिकांचं हे गणित टीआरपीवर आधारित असतं. मालिकेचा टीआरपी चांगला असेल तर मालिका बराच काळ सुरू राहते. मात्र मालिकेचा टीआरपी कमी असेल तर मात्र मालिका लवकरात लवकर बंद करण्यात येते. मात्र आता स्टार प्रवाहवर एक वेगळंच चित्र पाहायला मिळतंय. स्टार प्रवाहने अचानक चांगली चालणारी मालिका बंद करण्याचा घाट घातला आहे. ज्याला आता नेटकरी विरोध करताना दिसत आहेत. टॉप ३ मध्ये असणारी ही मालिका सुरू होऊन नुकतंच एक वर्ष पूर्ण झालंय. तरीही वाहिनीने हा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. तर या मालिकेच्या जागी कोठारे व्हिजनची मालिका दाखवली जाणार आहे. .स्टार प्रवाहने काही दिवसांपूर्वीच दोन नवीन मालिकांची घोषणा केली. त्यातील एक म्हणजे 'लपंडाव' ही मालिका आणि दुसरी म्हणजे अजय पुरकर यांची 'नशीबवान' ही मालिका. या दोनपैकी एक मालिका दुपारी प्रसारित होणार आहे. तर दुसरी मालिका रात्री ९ वाजता प्रसारित होणार आहे. मात्र या मालिकेसाठी ९ वाजता लागणारी 'थोडं तुझं थोडं माझं' ही मालिका निरोप घेणार आहे. मात्र प्रेक्षक स्टार प्रवाहच्या या निर्णयावर नाराज आहेत. टीआरपी यादीत टॉप ३ मध्ये असलेली मालिका तुम्ही अचानक बंद का करत आहेत असा प्रश्न आता प्रेक्षक विचारताना दिसतायत. त्यात 'नशीबवान' ही मालिका कोठारे व्हिजनची असल्यामुळे त्यांना प्राइम टाइम देण्यासाठी चांगली सुरू असलेली मालिका बंद करत असल्याचं नेटकऱ्यांनी म्हटलं आहे. .नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'रिमेक आहे तर पूर्ण स्टोरी तरी दाखवा. अजून खूप बाकी आहे आणि मधेच बंद करताय?' दुसऱ्याने लिहिलं, 'अजून मानसी तेजसची स्टोरी नाही दाखवली आणि संपवायला निघाला सिरीयल. ज्या मालिका संपवायला पाहिजेत त्या वर्षानुवर्षे सुरू ठेवल्यात. स्टार प्रवाहची नेमकी अडचण काय आहे?' तिसऱ्याने लिहिलं, 'पण इतक्या लवकर का संपवताय? ज्या सीरियलमध्ये काहीच स्टोरी नाहीये. ती अबोली किती वर्ष सुरू आहे. पण ही चांगली मालिका लगेच संपवताय? खूप चुकीचा निर्णय आहेत हा' आणखी एकाने लिहिलं, 'कोठारेंच्या प्रोडक्शन हाऊसची नवीन मालिका आहे म्हणून ही संपवताय. टॉप ३ मध्ये असूनही. किती वाईट आहे हे. बाकी पाणी टाकून वाढवल्यात त्या का नाही बंद करत, मुरांबा, अबोली अजून किती वर्ष सुरू ठेवणार आहेत?' .अशा अनेक कमेंट नेटकऱ्यांनी केल्या आहेत. तेजस आणि मानसी यांची लव्हस्टोरी न दाखवताच मालिका निरोप घेणार असल्याने आता नेटकरी स्टार प्रवाहला स्टोरीवरून जाब विचारत आहेत. .'वीण दोघांतली...'साठी विचारणा झाल्यावर तेजश्रीने २४ तास काहीच उत्तर दिलं नाही; कारण सांगत म्हणाली- त्या एका दिवसात....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.