Video : ईश्वरीचा जीव धोक्यात पाहून अखेर अर्णवने दिली प्रेमाची कबुली; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश

Star Pravah Tu Hi Re Maza Mitwa Promo : स्टार प्रवाहवरील तू हि रे माझा मितवा मध्ये महत्त्वपूर्ण ट्विस्ट येणार आहे. अर्णव ईश्वरीजवळ त्याचं तिच्यावर प्रेम असल्याची कबुली देणार आहे.
esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सगळ्याच मालिका चर्चेत आहे. पण त्यांच्या सगळ्यात जास्त लोकप्रिय मालिकांपैकी एक असलेली मालिका म्हणजे तू हि रे माझा मितवा. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. ज्याने प्रेक्षक दुःखी पण झाले आहेत पण तितकेच खुश झाले आहेत.

