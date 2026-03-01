Video : ईश्वरीचा जीव धोक्यात पाहून अखेर अर्णवने दिली प्रेमाची कबुली; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सगळ्याच मालिका चर्चेत आहे. पण त्यांच्या सगळ्यात जास्त लोकप्रिय मालिकांपैकी एक असलेली मालिका म्हणजे तू हि रे माझा मितवा. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. ज्याने प्रेक्षक दुःखी पण झाले आहेत पण तितकेच खुश झाले आहेत. .मालिकेत ईश्वरी अर्णवच्या आईच्या मृत्यूमागे नेमका कुणाचा हात होता हे शोधण्याचा प्रयत्न करतोय. तर अर्णव याला ईश्वरीची आईच जबाबदार आहे असं मानतो आहे. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, अर्णवला ईश्वरी जखमी अवस्थेत सापडते. अर्णव तिला शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करत असतो. ईश्वरी अर्णवला त्याच्या आईच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या व्यक्तीचं नाव सांगण्याचा प्रयत्न करते पण त्यापूर्वीच बेशुद्ध पडते. तेव्हा अर्णव घाबरतो आणि मिस इंदोर माझं तुझ्यावर प्रेम आहे. मला हवियेस तू आयुष्यभर असं म्हणतो. तो तिला उचलून हॉस्पिटलमध्ये जायला निघतो. .प्रेक्षकांनी कमेंट्स करत त्यांचं मत व्यक्त केलं. "आम्हाला या प्रोमोने हरवलं","आता मामी अडकणार","तीन महिन्यानंतर पहिल्यांदाच चांगला प्रोग्राम आला आहे ","अर्णवला नात्यांची किंमत आहे. पण त्याचा अहंकार सुद्धा मध्ये येतो. आणि तोच त्या नात्याचा घात करतो. अर्णव हा नम्रता आणि ईश्वरी च्या आईसोबत जे वागला ते एकदम चुकीचा आहे. ईश्वरी च्या आईकडून त्याला पुरावे पाहिजे. पण स्वतःच्या बहिणीचा नवरा त्याच्याच बायको प्रेम करत आहे. त्याच्या देखत तिला मीस इंदोर व जिलेबी या नावाने हाका मारतो. त्याच्या बहिणीचा सुद्धा छळ करतो. आणि तरीसुद्धा अर्णव बघत राहतो. त्याचा गप बसण्याचा त्याचा जिजू राजेश स्वतःच्या फायद्यासाठी त्याचाच उपयोग करून घेतो. पण त्यांच्याकडून पुरावे द्यायची गरज वाटत नाही. घरात त्याची मामी कटकारस्थान करते तरीसुद्धा तो बांगड्या घालून तिच्या कडे बघत बसतो. त्यामुळे काही अंशी अर्णव हा हिरोपेक्षा विलनच वाटतो. ईश्वरी चा भले त्याच्यावर विश्वास असला तरी सुद्धा अर्णव सध्या खूपच अति करतोय. त्याच्या सख्ख्या बहिणीचा त्याच्यावर विश्वास बसत नाही. याच गोष्टीचा त्याचा राजेश जिजू फायदा करून घेतो" अशा कमेंट्स अनेकांनी केल्या आहेत. .अर्णवला मामीचा भूतकाळ समजणार का ? मालिकेत काय घडणार या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा तू हि रे माझा मितवा दररोज रात्री 8 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .तेजस्वी प्रकाश आणि सुरभी चंदनामध्ये वादाचा भडका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.