रिलीजपूर्वीच स्टार प्रवाहच्या 'या' मालिकेचा हिंदी रिमेक ! प्रोमो हुबेहूब पण भलत्याच चॅनेलवर होणार प्रसारित

Marathi Entertainment News : मराठी मालिकाविश्वात सध्या अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. लवकरच स्टार प्रवाहवर बाई तुझा आशीर्वाद ही नवीन मालिका सुरु होणार आहे. 27 एप्रिलला या मालिकेचा पहिला भाग प्रसारित होईल. पण मालिकेच्या रिलीजपूर्वीच या मालिकेच्या हिंदी रिमेकची घोषणा करण्यात आली. .बरेली के बच्चन या नावाने बाई तुझा आशीर्वाद मालिकेचा रिमेक प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. नुकताच हिंदी प्रोमो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. विशेष म्हणजे बाई तुझा आशीर्वाद मालिकेचा प्रोमो आणि या हिंदी मालिकेचा प्रोमो अगदी सारखे आहेत. .पण हा हिंदी रिमेक स्टार प्लसवर नाही तर कलर्स टीव्ही या हिंदी चॅनेलवर प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. हिंदी मालिकेत प्रविष्ट मिश्रा, रमणी कटारिया, किंशुक महाजन, यशपाल शर्मा यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. हिंदीतही मालिकेचा प्रोमो गाजतो आहे. .विशेष म्हणजे या दोन्ही मालिका स्टार विजय या तामिळ वाहिनीवरील अय्यानार थुनाई या मालिकेचा रिमेक आहे. सगळे पुरुष असलेल्या घरात एक तरुणी लग्न करून स्त्री म्हणून येते. ती घराला घरपण कसं देते याची गोष्ट या मालिकेत पाहायला मिळते. .स्टार प्रवाहवर बाई तुझा आशीर्वाद ही मालिका 27 एप्रिलपासून दररोज रात्री 10 वाजता प्रसारित होणार आहे. तर बरेली के बच्चन ही मालिकाही लवकरच प्रसारित होईल. मालिकेत नक्की काय ट्विस्ट पाहायला मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. .'जर तरची गोष्ट'नंतर प्रिया-उमेश निर्मात्यांच्या भूमिकेत ! हर्षदा खानविलकर आणि सुनील बर्वे जोडीसहित केली नव्या नाटकाची घोषणा.