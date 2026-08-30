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'सलमानने मला शिवी दिली, हाणामारीही झाली'; सुभाष घईंनी सांगितला पार्टीतला किस्सा, म्हणाले...'सलीम खान यांना मध्यस्थी करावी लागली'

SUBHASH GHAI SALMAN KHAN FIGHT STORY:बॉलिवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक सुभाष घई यांनी अभिनेता सलमान खानसोबतच्या जुन्या वादाचा धक्कादायक किस्सा सांगितला आहे.
SUBHASH GHAI SALMAN KHAN FIGHT STORY

SUBHASH GHAI SALMAN KHAN FIGHT STORY

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SALMAN KHAN SUBHASH GHAI YUVVRAAJ CONTROVERSY: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक सुभाष घई यांनी अभिनेता सलमान खानसोबत एक जुना किस्सा शेअर केलाय. २००८ मध्ये सुभाष घई आणि सलमानचं युवराज या सिनेमावरून मोठा वाद झाला होता. फक्त वादच नाहीतर दोघांमध्ये हाणामारीसुद्धा झाल्याचं घई यांनी सांगितलय.

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