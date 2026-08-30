'सलमानने मला शिवी दिली, हाणामारीही झाली'; सुभाष घईंनी सांगितला पार्टीतला किस्सा, म्हणाले...'सलीम खान यांना मध्यस्थी करावी लागली'

SALMAN KHAN SUBHASH GHAI YUVVRAAJ CONTROVERSY: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक सुभाष घई यांनी अभिनेता सलमान खानसोबत एक जुना किस्सा शेअर केलाय. २००८ मध्ये सुभाष घई आणि सलमानचं युवराज या सिनेमावरून मोठा वाद झाला होता. फक्त वादच नाहीतर दोघांमध्ये हाणामारीसुद्धा झाल्याचं घई यांनी सांगितलय. .नेमकं काय घडल?'टाईम्स नाऊ'ला दिलेल्या मुलाखतीत सुभाष घई म्हणाले की, 'एका पार्टीत सलमान खान नशेत होता. तेव्हा तो फार चुकीचं बोलत होता. सुरुवातील मी त्याला तसं न करण्याचा सल्ला दिला. परंतु त्यानंतर दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. सलमानने शिवीगाळ सुरु केली. परंतु मी त्याला तसं न करण्याचं सांगितलं, परंतु वाद इतका वाढला की आमच्यात हाणामारी झाली.' .या घटनेनंतर सलमान खान यांचे वडिल सलीम खान यांनी मध्यस्थी केली.सुभाष घई यांनी सांगितलं की, दुसऱ्याच दिवशी सलीम खान यांनी मला फोन केला आणि सलमानला या प्रकाराबद्दल चांगलंच सुनावल्याचं सांगितलं. तसंच सलमानने त्याच्या आईला घडलेल्या प्रकाराबद्दल सांगतिलं. त्यानंतर सलमानने सुद्धा माझ्या घरी येऊन माफी मागितील. .सुभाष घई म्हणाले की, 'सलमान माझ्या घरी आला आणि अतिशय नम्रपणे त्यांनी माफी मागितली. सलमान आपल्या वडिलांचा खूप आदर करतो, हे पाहून मला त्याच्याबद्दल आपुलकी वाटली आणि मी हा विषय तिथेच संपवला.' या प्रकरणानंतर दोघांमध्ये चांगली मैत्री झाली. .सुभाष घई यांनी सांगितलं की, ‘युवराज’साठी सलमान खान यांच्या भावाने त्यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यांनी मला सलमानसोबत चित्रपट करण्याची कल्पना दिली. त्यानंतर सलमान तयार असल्याचं कळल्यानंतर मी कथा लिहिली. मात्र, चित्रपटातील सलमानची स्टार इमेज त्यांच्या व्यक्तिरेखेवर भारी पडली, असंही त्यांनी सांगितलं..हाणामारी होण्याइतकं सलमान शाहरुखमध्ये झालेलं कडाक्याचं भांडण, अभिनेता स्वत: खुलासा करत म्हणाले... 'वादाचं मुख्य कारण....'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.