Movie Review : निराशेतही जीवनाचे सौंदर्य शोधणारी कथा

Marathi Movie Update : प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये सुख आणि दुःख असते. कधी कधी आशा-निराशेचा खेळ सुरू असतो. जीवनात अनंत अडचणींचा सामनादेखील करावा लागतो. कधी कधी एकाकीपणामुळे आपण निराश होतो. अशा वेळी माणसाने हताश किंवा निराश व्हायचे नसते. जीवनामध्ये आलेल्या निराशेवर मात करून त्यातून आशेचा नवा किरण शोधायचा असतो. कारण जीवन खूप सुंदर आहे आणि या सुंदर जीवनाचा आनंद मनमुरादपणे घ्यायचा असतो. .'सकाळ तर होऊ द्या' हा चित्रपट असाच जगण्याचा नवा मंत्र देणारा, जीवनामध्ये कधी निराशा आली तरी जीवन नव्याने जगण्याचा संदेश देणारा चित्रपट आहे. लेखक व दिग्दर्शक आलोक जैन यांनी एक वेगळ्या धाटणीचा चित्रपट आणलेला आहे. क्षणाक्षणाला उत्सुकता वाढविणारा आणि गुंतवून ठेवणारा असा हा चित्रपट आहे..अभय (सुबोध भावे) आणि नियती (मानसी नाईक) या दोन व्यक्तिरेखांभोवती फिरणारी ही कथा आहे आणि या कथेमध्ये रहस्याची गुंफण दिग्दर्शकाने उत्तम प्रकारे केली आहे. चित्रपटाच्या कथेची सुरुवात अभय एका जंगलात येऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करतो..तो आपल्याकडील पिस्तुलाचा ट्रिगर दाबण्याचा प्रयत्न करतो; परंतु त्याची काही हिंमत होत नाही. अशा वेळी तेथे नियतीचे आगमन होते. नियती ही देहविक्री करणारी तरुणी असते. नियतीला पाहताच सुरुवातीला तो गोंधळामध्ये पडतो. तो तिला काही प्रश्न विचारतो आणि त्यानंतर तो तिला घेऊन आपल्या घरी येतो. घरी आल्यानंतर तो नियतीसमोर पैशाचे प्रलोभन दाखवून आणि तिच्या हातात पिस्तूल देऊन आपल्याला या जीवनातून मुक्त करावे, असे तिला सांगतो. .मग नियती काय निर्णय घेते... अभयचा आत्महत्या करून जीवन संपविण्याचा निर्णय यशस्वी होतो का... हा अभय कोण असतो आणि आत्महत्या करण्याचा निर्णय तो का घेतो... नियती ही देहविक्री करणारी तरुणी असते आणि ती काय निर्णय घेते... ती अशा गैरमार्गाला का लागलेली असते वगैरे प्रश्नांची उत्तरे हा चित्रपट पाहिल्यानंतर मिळतील. .ही कथा एका रात्रीमध्ये घडणारी आहे आणि नाट्यमय वळण घेत संपणारी आहे. दिग्दर्शक आलोक जैन आणि निर्मात्या नम्रता सिन्हा यांचा हा पहिलाच मराठी चित्रपट आहे. त्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये चांगले काम केले आहे. मराठीमध्ये एका वेगळ्या धाटणीचा चित्रपट आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. केवळ दोन व्यक्तिरेखा घेऊन कथानकाची बांधणी करण्यात आली आहे. रहस्य आणि भावभावना यांची गुंफण करताना कथेचा पोत कुठे हरवणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे आणि त्याचबरोबर चांगला संदेशही देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. .सुबोध भावे आणि मानसी नाईक ही जोडी पहिल्यांदाच मराठी चित्रपटामध्ये एकत्र आली आहे आणि त्यांनी कथेचा संपूर्ण भार आपल्याच खांद्यावर घेतलेला आहे. एकाकी जीवन जगणाऱ्या आणि निराशेच्या गर्तेत हरविलेल्या अभय पुरंदरे या श्रीमंत व्यक्तीची भूमिका सुबोधने उत्तमरीत्या साकारली आहे. सुबोधचा या चित्रपटातील लूक वेगळा आहे. मानसी नाईकनेदेखील नियतीच्या भूमिकेतील धागेदोरे छान पद्धतीने विणलेले आहेत. . या दोन कलाकारांच्या अभिनयाला पार्श्वसंगीताची साथ उत्तम लाभलेली आहे. तसेच गायक आणि संगीतकार रोहित राऊतने उत्तम संगीत साज चढविलेला आहे. कॅमेरा वर्क ठीकठाक आहे; मात्र चित्रपटामध्ये काही त्रुटी राहिलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, चित्रपटाची गती संथ झाली आहे. .पूर्वार्धात चित्रपट म्हणावी तशी गती घेत नाही; मात्र उत्तरार्धात कथानक वेगाने पुढे सरकते आणि क्लायमॅक्समध्ये रहस्याचे गूढ उकलले जाते. एकूणच सांगायचे झाले तर हा चित्रपट गुंतवून ठेवणारा आहे, तसेच चांगला संदेशही देणारा आहे. माणसाच्या नशिबामध्ये जे काही लिहिलेले असते तेच घडणार असते. नियतीचा तो खेळ असतो आणि नियतीने प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये तो खेळ लिहिलेला असतो. निराशेच्या गर्तेतही कुठे तरी आशेचा किरण असतो आणि त्याचा विचार करून आपण वाटचाल करायची असते..