सुबोध भावे आणि मानसी नाईकची मुख्य भूमिका असलेल्या ‘सकाळ तर होऊ द्या’चा ट्रेलर प्रदर्शित

मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सुबोध भावे आणि अभिनेत्री मानसी नाईक प्रथमच एकत्र दिसणार असलेला 'सकाळ तर होऊ द्या' हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. फर्स्ट लुक आणि टीझरनंतर आता या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून, आगामी कथानकाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. हा चित्रपट येत्या १० ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभर प्रदर्शित होणार आहे. . 'श्रेय पिक्चर कंपनी'च्या निर्माती नम्रता सिन्हा यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. तर समिट स्टुडिओज आणि मधु शर्मा हे प्रस्तुतकर्ते आहेत. हिंदी चित्रपटसृष्टीत कार्यरत राहिलेले दिग्दर्शक आलोक जैन या चित्रपटातून मराठीत पदार्पण करत आहेत. . ट्रेलरनुसार, समाजापासून अलिप्त राहणाऱ्या नायकाच्या आयुष्यात 'नियती' नावाची नायिका येते आणि त्यांच्या नात्यातून विचार-भावनांचा अनोखा प्रवास उलगडतो. एका प्रसंगी नायकाने नायिकेला सांगितलेली गोष्ट ऐकून तिला धक्का बसतो आणि नेमके पुढे काय घडते याचे उत्तर प्रेक्षकांना चित्रपटगृहात मिळणार आहे. .ट्रेलरमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली 'नाच मोरा…' आणि 'जगू दे मला…' ही गाणीही प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली आहेत. चित्रपटाचे संवाद ओंकार बर्वे आणि अंकुश मारोडे यांनी लिहिले आहेत. छायाचित्रण सुनील पटेल यांचे असून गीतकार अभिषेक खणकर यांच्या गीतांना संगीतकार-गायक रोहित राऊत यांनी संगीत दिले आहे. हिमेश रेशमिया मेलोडीज या लेबलखाली गाणी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली आहेत..या चित्रपटाचे वितरण 'सिनेपोलीस' करणार आहे. 'सकाळ तर होऊ द्या' या चित्रपटातून सुबोध भावेचा नव्या लुकमधील वेगळा अंदाज आणि मानसी नाईकची भावपूर्ण व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. १० ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणाऱ्या या चित्रपटाकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.