Premier

सुबोध भावे आणि मानसी नाईकची मुख्य भूमिका असलेल्या ‘सकाळ तर होऊ द्या’चा ट्रेलर प्रदर्शित

Sakal Tar Hou Dya Trailer Out : सकाळ तर होऊ द्या या सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच रिलीज करण्यात आला. सुबोध भावे आणि मानसी नाईकची मुख्य भूमिका या सिनेमात आहे.
Sakal Tar Hou Dya Trailer Out

Sakal Tar Hou Dya Trailer Out

Santosh Bhingarde
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सुबोध भावे आणि अभिनेत्री मानसी नाईक प्रथमच एकत्र दिसणार असलेला ‘सकाळ तर होऊ द्या’ हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. फर्स्ट लुक आणि टीझरनंतर आता या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून, आगामी कथानकाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. हा चित्रपट येत्या १० ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रभर प्रदर्शित होणार आहे.

Loading content, please wait...
Subodh Bhave
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com