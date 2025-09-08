Premier

New Ott Release: सुबोध भावे, रिंकू राजगुरूचा ‘बेटर-हाफ ची लव्हस्टोरी’ आता ओटीटीवर; कुठे पाहाल?

SUBODH BHAVE RINKU RAJGURU NEW MOVIE RELEASED ON OTT: या महिन्यात अल्ट्रा झक्कास मराठीवर चार दमदार चित्रपट प्रदर्शित होणार आहेत.
Payal Naik
‘सप्टेंबर’ महिना म्हणजे सणांची रेलचेल, गणपती बाप्पाच्या गजरात रंगलेला उत्साह आणि आनंदाचा माहोल! आणि या सणासुदीच्या वातावरणात अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर सुरू होतोय धमाल मनोरंजनाचा उत्सव. या महिन्यात प्रत्येक आठवड्याच्या शुक्रवारी तुमच्यासाठी येणार आहेत मराठी, साऊथ ब्लॉकबस्टर सिनेमे, साऊथ, हिंदी सुपरहिट चित्रपट तेही तुमच्या मायबोली मराठीत. यातील खास आकर्षण ठरणार आहे थिएटरमध्ये हाऊसफुल्ल झालेला आणि प्रेक्षकांच्या हृदयात घर करणारा ‘बेटर-हाफ ची लव्हस्टोरी’ चित्रपट, जो या सप्टेंबरला खऱ्या अर्थाने ‘झकास’ बनवणार आहे. तर मग सणांसोबत झकास मनोरंजनासाठी सुद्धा तयार रहा…

Subodh Bhave
sayali sanjeev
prarthana behere
marathi actors
rinku rajguru
Entertainment news
marathi entertainment

