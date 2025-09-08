New Ott Release: सुबोध भावे, रिंकू राजगुरूचा ‘बेटर-हाफ ची लव्हस्टोरी’ आता ओटीटीवर; कुठे पाहाल?

‘सप्टेंबर’ महिना म्हणजे सणांची रेलचेल, गणपती बाप्पाच्या गजरात रंगलेला उत्साह आणि आनंदाचा माहोल! आणि या सणासुदीच्या वातावरणात अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर सुरू होतोय धमाल मनोरंजनाचा उत्सव. या महिन्यात प्रत्येक आठवड्याच्या शुक्रवारी तुमच्यासाठी येणार आहेत मराठी, साऊथ ब्लॉकबस्टर सिनेमे, साऊथ, हिंदी सुपरहिट चित्रपट तेही तुमच्या मायबोली मराठीत. यातील खास आकर्षण ठरणार आहे थिएटरमध्ये हाऊसफुल्ल झालेला आणि प्रेक्षकांच्या हृदयात घर करणारा ‘बेटर-हाफ ची लव्हस्टोरी’ चित्रपट, जो या सप्टेंबरला खऱ्या अर्थाने ‘झकास’ बनवणार आहे. तर मग सणांसोबत झकास मनोरंजनासाठी सुद्धा तयार रहा….बेटर-हाफ ची लव्हस्टोरी गेल्या महिन्यात थिएटरमध्ये हाऊसफुल्ल होऊन प्रेक्षकांचे भरभरून मनोरंजन करणारा ब्लॉकबस्टर ‘बेटर-हाफ ची लव्हस्टोरी’ आता अखेर प्रेक्षकांच्या प्रतिसादामुळे १९ सप्टेंबर २०२५ ला अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर प्रदर्शित होत आहे. संजय अमर दिग्दर्शित आणि रजत अग्रवाल निर्मित हा हटके कॉमेडी-रोमान्स चित्रपट आहे. एका माणसाचं नशीब अचानक खुलतं, जेव्हा त्याची सतत कुरकुर करणारी आणि पझेसिव्ह बायको एका वादात जीव गमावते. त्याला वाटतं की अखेर त्याला स्वातंत्र्य मिळालं! पण त्याच्या कल्पनेबाहेरची गोष्ट घडते. त्या मृत बायकोचा आत्मा त्याच्या शरीरात शिरतो! मग सुरू होतो गोंधळ आणि त्या गोंधळात निर्माण होतात धमाल प्रसंग, हास्याचा तडका आणि रोमॅन्सची मजा.मराठी चित्रपटसृष्टीतील तीन दमदार कलाकार सुबोध भावे, रिंकू राजगुरू आणि प्रार्थना बेहरे यांच्या अफलातून अभिनयाने सजलेला हा सिनेमा प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारा आहे. .उर्मी भावनांच्या आणि नात्यांच्या गुंतागुंतीतून उलगडणारा रहस्यमय चित्रपट 'उर्मी', ५ सप्टेंबर रोजी अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर प्रदर्शित होत आहे. राजेश बालकृष्ण जाधव दिग्दर्शित या चित्रपटात रोमान्स आणि रहस्याचा अनोखा मिलाफ पाहायला मिळेल. विश्वास आणि मानसीच्या सुखी संसारात उर्मीच्या अचानक येण्याने वादळ येतं. उर्मी एका बाळासह येऊन, त्या बाळावर आपला अधिकार सांगते, परंतु विश्वास तिच्या दाव्याला ठामपणे नकार देतो. या बाळाच्या पाठीमागे दडलेलं गूढ सत्य काय आहे? प्रेम आणि भूतकाळातील नातेसंबंधांच्या गुंतागुंतीत दडलेली ही कहाणी प्रत्येक क्षणाला नवे वळण देते. या चित्रपटात चिन्मय उदगीरकर, सायली संजीव, रसिका सुनील आणि नितीश चव्हाण यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत..गोंधळात गोंधळ 'गोंधळात गोंधळ (FCUK)' हा विद्या सागर राजू दिग्दर्शित तेलुगू चित्रपट १२ सप्टेंबर, २०२५ रोजी अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर प्रदर्शित होत आहे. ही कथा फानी (जगपती बाबू) नावाच्या एका माणसावर आधारित आहे, जो स्वतःच्या कंडोम व्यवसायामुळे चर्चेत असतो. त्याचा मुलगा कार्तिक (राम कार्तिक) उमा (अम्मू अभिरामी) वर मनापासून प्रेम करतो. पण उमाचं लग्न दुसऱ्यासोबत ठरलेलं असतं. अशातच, चिट्टी (सहार्शिता) त्यांच्या आयुष्यात येते आणि सगळ्याच नात्यांमध्ये गोंधळ निर्माण करते. प्रेम, हास्य आणि नात्यांच्या गुंतागुंतीचा हा मजेदार प्रवास प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल, कारण प्रत्येक क्षणी एक नवीन ट्विस्ट प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल..चार चौघी (Lipstick Under My Burkha) समाजाच्या बंधनांना आणि परंपरागत विचारसरणीला आव्हान देणारी कहाणी ‘चार चौघी (Lipstick Under My Burkha)’ २६ सप्टेंबर २०२५ ला अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर प्रदर्शित होत आहे. अलंकृता श्रीवास्तव दिग्दर्शित हा सामाजिक आणि हृदयस्पर्शी ड्रामा चार वेगवेगळ्या स्त्रियांच्या जीवनकथेवर आधारित आहे. उषा – एक वयोवृद्ध कुटुंबप्रमुख, रेहाना आबिदी – कॉलेजमध्ये नुकतीच दाखल झालेली मुलगी, लीला – एक ब्युटिशियन, आणि शिरीन – गृहिणी, या सर्वजणी आनंदाच्या शोधात परंपरा आणि बंधनांच्या चौकटी मोडून काढण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या या प्रवासात येणाऱ्या संघर्षांची, धाडसाची आणि स्वप्नांच्या मागे लागण्याची ही कहाणी प्रेक्षकांच्या मनाला भिडते. या चित्रपटात कोंकणा सेन शर्मा, रत्ना पाठक, आहाना कुमरा आणि प्लाबिता बोरठाकुर यांच्या प्रभावी भूमिका पाहायला मिळतील..५ हजार देशील तरच... अभिनेता सुशांत शेलारने खंडणी मागितली? मराठी उद्योजकाचा थेट आरोप; रेकॉर्डिंगही ऐकवली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.