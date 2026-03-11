Premier

शांततेत दडलेला थरार ! 'बोल बोल राणी' १० जुलैला होणार प्रदर्शित

Bol Bol Rani Marathi Movie : बोल बोल राणी या नव्या सिनेमाची रिलीज डेट जाहीर करण्यात आली. जाणून घेऊया या नव्या सिनेमाविषयी.
Marathi Entertainment News : सिड विंचुरकर निर्मित, दिग्दर्शित ‘बोल बोल राणी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर झाली असून येत्या १० जुलै रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. सोशल मीडियावर प्रदर्शित झालेल्या काही सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये रहस्य आणि उत्सुकतेचं जबरदस्त मिश्रण पाहायला मिळतं. खुर्चीत बसलेली एक तरुणी, बांधलेले हात, पार्श्वभूमीला घोंगावणारं रहस्यमयी संगीत आणि बंदुकीतून सुटलेली गोळी… या सगळ्यामुळे ‘नेमकं घडलंय तरी काय?’ असा प्रश्न प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण होत आहे.

