चांगल्या भूमिका केल्या पण मी अजूनही स्टार झालेलो नाही... सुबोध भावेचं वक्तव्य चर्चेत

बहुगुणी अभिनेता सुबोध भावे उत्कृष्ट अभिनय आणि विविध माध्यमांमधील कामगिरीसाठी ओळखला जातो. 'बालगंधर्व', 'कट्यार काळजात घुसली', 'लोकमान्य : एक युगपुरुष', आणि '...आणि डॉ. काशिनाथ घाणेकर' यांसारख्या चित्रपटांतील त्याच्या भूमिकांमुळे त्याला 'बायोपिक किंग' म्हणून ओळख मिळाली. त्याने विविधांगी भूमिका साकारल्या आहेत. अभिनयाबरोबरच दिग्दर्शक म्हणूनही त्याने उत्तम कामगिरी केली आहे. आता तो पुन्हा मोठ्या पडद्यावर एका वेगळ्या रूपात झळकला आहे. 'सकाळ तर होऊ द्या' या चित्रपटात तो मुख्य भूमिकेत आहे. नम्रता सिन्हा निर्मित आणि आलोक जैन दिग्दर्शित हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. त्यानिमित्ताने सुबोधसोबत साधलेला खास संवाद.... रंगभूमीबरोबरच छोट्या तसेच मोठ्या पडद्यावर तू काम केले आहेस. तुला चांगली लोकप्रियता मिळालेली आहे. एकूणच या मिळालेल्या स्टारडमबद्दल तुला काय वाटते?मला आजवर अनेक उत्तम भूमिका मिळाल्या. दिग्दर्शक, निर्माते आणि सहकलाकार चांगले लाभले. माझ्या कामावर प्रेम करणारे प्रेक्षक लाभले; पण स्टारडम मिळाले की नाही याबाबतीत माझ्या मनामध्ये साशंकता आहे; परंतु चांगल्या व्यक्तिरेखा मला साकारायला मिळाल्या हे नक्की..तू आजवर अनेक भूमिका अजरामर केल्या आहेस. त्यातील तुझ्या आवडीच्या भूमिका कोणत्या?२००५ साली 'आम्ही असू लाडके' या चित्रपटात मी अभिजित बुद्धीसागरची भूमिका साकारली होती. ती माझ्या सर्वात आवडत्या भूमिकांपैकी एक आहे. त्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अभिराम भडकमकर यांनी केले होते. माझ्या आयुष्यातली ती पहिली भूमिका होती, ज्यात मला खूप समाधान मिळालं आणि खरंच मी सुबोध म्हणून काम करतोय असं जाणवलं. त्या चित्रपटाने मला खूप काही दिलं असलं तरी, त्या भूमिकेने मला माणूस म्हणून घडवलं आणि जगाकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन दिला. २००७ साली नीलकांती पाटेकर यांची 'लाईफ इज ब्युटीफूल' नावाची शॉर्टफिल्म केली होती. वल्लरी करमरकर (आज ती आपल्यामध्ये नाही याचे दुःख आहे) नावाची एक मुलगी होती. त्या चित्रपटात मी तिच्या मित्राची व्यक्तिरेखा साकारली होती. त्या भूमिकेने माझं आयुष्य बदलून टाकलं. त्यातून जगाकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन मिळाला. .आतापर्यंत विविध प्रकारच्या भूमिका तू साकारल्या आहेस. त्या भूमिकांनी नेमके तुला काय शिकवलं?माझ्या आयुष्याकडे बघण्याचा संपू्र्ण दृष्टिकोन या भूमिकामुळे बदलला. माझ्या आयुष्यातील छोट्या व मोठ्या तक्रारी संपल्या. फक्त स्वतःपुरते काम न करता आपल्या आजूबाजूच्या व्यक्तींचाही विचार करायचाय ही शिकवणही या चित्रपटांनी दिली..जेव्हा नवीन चित्रपट येतो, तेव्हा तुझ्या मनात नेमक्या भावना काय असतात?जेव्हा नवा चित्रपट होत असतो, तेव्हा माझ्या मनात कधीही भीती नसते; पण उत्सुकता मात्र खूप असते. 'सकाळ तर होऊ द्या' हा आमचा नवा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या चित्रपटाच्या बाबतीत माझ्या मनात उत्सुकता आहे; पण मला चिंता अजिबात वाटत नाही. माझ्यासाठी उत्सुकता म्हणजे, जसं मी परदेशी जातो आणि आपल्या मुलांसाठी सरप्राइज भेटवस्तू आणतो, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरची प्रतिक्रिया पाहण्याची उत्सुकता असते, तशीच. अगदी तसंच. .या चित्रपटातील तुझ्या भूमिकेबद्दल काय सांगशील?या चित्रपटात मी अभय नावाची भूमिका साकारली आहे. अभय आयुष्यात खूप दुखावलेला असतो. त्याच्या आयुष्यात जे काही घडलंय, त्याची उत्तरं शोधण्याचा तो सतत प्रयत्न करीत असतो. तो खूप अबोल आहे, स्वतःला त्रास करून घेणारा आहे, जास्त कुणाशी मैत्री नाही. मनात साचलेल्या गोष्टी बाहेर काढण्याचा मार्ग नाही. अशातच तो एका ठाम निर्णयावर येतो आणि त्याच रात्री त्याला एक व्यक्ती भेटते. त्यानंतर कथानकामध्ये वेगळे वळण मिळते. .या भूमिकेसाठी काही खास तयारी केली होतीस का?हा चित्रपट आलोक जैन यांनी दिग्दर्शित केला आहे. त्यांनी गेली पंधरा वर्षं या विषयावर काम केलं आहे. त्यांच्या मनात या चित्रपटासाठी असलेल्या कल्पना, भावना आणि विचार मी फक्त आत्मसात करून पडद्यावर सादर करण्याचं काम केलं. जेव्हा दिग्दर्शकाने इतका अभ्यास करून, इतका काळ घालवून एखाद्या कथेला आकार दिला असेल, तेव्हा मी त्यामध्ये नवीन काय ॲड करणार? माझं काम इतकंच आहे की त्यांच्या डोक्यात जे आहे ते तसंच प्रामाणिकपणे पडद्यावर आणणं. आतापर्यंतचा हा प्रवास, विविध केलेल्या भूमिका आणि हे अनुभव माझ्यासाठी केवळ अभिनयापुरते मर्यादित नसून जीवनाला नवी दिशा देणारे ठरले आहेत.