सव्वा पायलीचा भात, नऊ भाज्या आणि... माहेरवाशीण नाही बांदेकरांकडे सुना बसवतात गौरी, पूजा बिरारी म्हणते

सगळीकडे गणेशोत्सवाची धूम आहे. अनेकांच्या घरी गौरी गणपतीचं आगमन झालंय तर अनेकांच्या घरी १२ दिवसांच्या गणपतीचं आगमन झालंय. गणपती घरी आले म्हणजे सगळीकडे एक वेगळीच ऊर्जा असते. नातेवाईकांकडे जाण्याचा आनंदही अनोखा असतो. महाराष्ट्राच्या लाडक्या भावोजींच्या घरीदेखील गौरी गणपतीचं आगमन होतं. यावर्षी त्यांच्या घरात एका नव्या मेम्बरचं आगमन झालंय ती म्हणजे सुनबाई पूजा बिरारी. आता नुकत्याच महाराष्ट्र टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत सुचित्रा बांदेकर यांनी त्यांच्या गौरी आणायच्या पद्धतीबद्दल सांगितलं आहे. .सुचित्रा यांनी सांगितलं, 'आमच्याकडे गणपतीच्या पहिल्या दिवशी तळणीचे मोदक आणि नऊ भाज्यांचा नैवेद्य दाखवला जातो. गौरीला हळद-कुंकू, फुल वाहून तोंडात पाणी ठेवून मुक्यानं गौरी आणल्या जातात. गौरी आगमनाच्या दिवशी बहुतेक सर्व ठिकाणी माहेरवाशिणी गौरी आणतात; पण आमच्या घरात सुनांनी गौरी आणण्याची पद्धत आहे. गौरी आगमनाच्या वेळी स्वयंपाकघरामध्ये सव्वा पायलीचा भात शिजत ठेवलेला असतो. गौरींचं आगमन झालं, की त्यावरचं पाणी काढून टाकून भात शिजवला जातो अशी पद्धत आहे. गौरींची मनोभावे स्थापना होते.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'गौरी जेवणाच्या दिवशी त्यांना खीर वडे आणि काळ्या वाटाण्याची उसळ असा नैवेद्य दाखवला जातो. त्यानंतर गौरी विसर्जनाच्या दिवशी तिला भाकरी आणि पालेभाजी अशी शिदोरी दिली जाते. पूजाचा पहिला गणेशोत्सव असल्यानं वातावरण खूप छान आहे. तिचा हा पहिलाच अनुभव असल्यानं ती प्रत्येक गोष्टीचं बारकाईनं निरीक्षण करतेय. आमच्या घरी सुनांनीच गौरी आणण्याची पद्धत असल्यामुळे, यावर्षी कदाचित पूजा गौरी आणेल.' .एका रात्रीत स्टार, पण दाऊदसोबतच्या फोटोनं करिअर उद्ध्वस्त; ३२ वर्षांनी मंदाकिनीने सोडलं मौन, म्हणाली, त्याने....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.