जीम, योगा सगळं करून झालं, नाही होत काही... काय करू? सुकन्या मोनेंनी बारीक होण्याबद्दल म्हणाल्या , 'मला आवडतंय का हे?

मराठमोळ्या अभिनेत्री सुकन्या मोने यांनी आजवर अनेक चित्रपट आणि मालिकांमध्ये उत्कृष्ट काम केलं. त्यांची 'वादळवाट' ही मालिका प्रचंड गाजली. त्या 'बाईपण भारी देवा' मध्ये दिसल्या होत्या. या चित्रपटातल्या त्यांच्या भूमिकेचंदेखील कौतुक झालेलं. नुकतीच सुकन्या यांनी एक मुलाखत दिलीये ज्यात त्या त्यांच्या लठ्ठपणापणाबद्दल बोलल्यात. आपण खूप प्रयत्न करूनही त्या बारीक होत नसल्याचं त्या म्हणाल्यात. शिवाय आपलीच माणसं सतत त्याबद्दल बोलत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. .सुकन्या यांनी नुकतीच अमोल परचुरे यांच्या पॉडकास्टला हजेरी लावली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'माझे खूप प्रयत्न करून झाले...जीम करून झालं, योगा करून झालं, डाएट करून झालं...नाही होतेय पण...काय करू? सोडून देते खूप वेळा गोष्टी पण मनाला खूप लागतं. जवळची पण माणसं म्हणतात जरा लक्ष दे...काहीतरी कर, व्यायाम कर, हे कर. हो अहो करतेय... पण मला ते सोशल मीडियावर टाकायला आवडत नाही.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'मी आता योगा करतेय, मी व्यायाम करतेय, मी धावायला जातेय...हे नाही आवडत ना मला स्टेटसला टाकायला...आणि खूप प्रयत्न करून झाले. खूप डाएट केलं. पण डाएट केलं की माझं वजन वाढायला लागतं. त्या डाएटचा मला त्रास झाला. त्याच्यासाठी मला वेगळी ट्रीटमेंट घ्यायला लागली. मी नेहमी हे शरीराला सांगतेय की आता खूप वर्ष आहेस तू माझ्याबरोबर असा...आता जा हळूहळू...आता तू जा तुझ्या मार्गाला...मला बारीक कर. मला स्क्रीनसाठी नाही तर स्वत:साठी बारीक व्हायचंय.' .जेवणापासून भेटवस्तूंपर्यंत... प्राजक्ता गायकवाडच्या माहेरच्यांनी असं केलं जावयाचं धोंडेजेवण, म्हणते- कटाच्या आमटीनेच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.