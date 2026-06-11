नवऱ्याचा शोध की स्वतःच अडकणार नव्या सापळ्यात? 'सन मराठी'च्या 'सौभाग्यवती वृंदा मोहन'च्या प्रोमोची सोशल मीडियावर चर्चा

'सन मराठी' वाहिनीवर अनेक दमदार मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्यात. 'इन्स्पेक्टर मंजू, हुकुमाची राणी ही' अशा अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या आवडत्या आहेत. अशातच एका नव्या मालिकेचा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. या नव्या मालिकेचं नाव 'सौभाग्यवती वृंदा मोहन' असं असून मालिकेचा विषय रहस्यमय आणि गूढतेने भरलेला असल्याचं दिसून येत आहे. मालिकेच्या पहिल्याच प्रोमोमध्ये एक तरुणी तिच्या नवऱ्याचा शोध घेताना पाहायला मिळते. नवऱ्याचा शोध घेत असताना बऱ्याच अडचणींचा सामना तिला करावा लागतो. या शोधामागे नेमकं कोणतं गूढ दडलं आहे आणि वृंदाच्या आयुष्यात कोणती रहस्यं उलगडणार आहेत, याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे..नवऱ्याचा शोध घेत असताना वृंदा स्वतःच एखाद्या नव्या सापळ्यात अडकेल का? हे पाहणं रंजक ठरेल. एकंदरीतच आयुष्यात येणारी अनपेक्षित वळणं, नात्यांमधील गुंतागुंत आणि भावनांनी भरलेला प्रवास या मालिकेत प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे. येत्या ६ जुलै पासून सौभाग्य रक्षणाचा थरारक प्रवास सुरू होणार आहे. या मालिकेत वृंदा या मुख्य भूमिकेत अभिनेत्री स्वाती भिंगारदिवे दिसून येत आहे. या भूमिकेविषयी बोलताना स्वाती म्हणाली की, " 'सौभाग्यवती वृंदा मोहन' हे नाव आणि मालिकेची गोष्ट इतकी भन्नाट आहे की मी लगेचच मालिकेसाठी होकार दिला. वृंदा हे पात्र खूप भन्नाट आहे. स्वतःच्या नवऱ्याचा शोध घेण्यासाठी ती मुंबईत पोहोचते पण तिकडे नक्की तिच्यासोबत काय घडणार? हे खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे.'.यापुढे स्वाती म्हणाली, "मी अनेकदा मुख्य भूमिकांसाठी ऑडिशन दिल्या होत्या, पण काही ना काही कारणाने त्या भूमिका माझ्या वाट्याला येत नव्हत्या. कदाचित त्या भूमिकांसाठी मी बनले नव्हते. पण या मालिकेतील वृंदाचे पात्र वाचल्यानंतर ही भूमिका मलाच मिळावी, अशी मनापासून इच्छा होती. खरंतर वृंदाच पात्र वाचून मी फक्त मॅनिफेस्ट करत होते. आणि माझी निवड झाल्याचा फोन आला, तो क्षण माझ्यासाठी खूप खास होता. प्रत्येक गोष्टीची एक योग्य वेळ असते आणि ती वेळ आली की आपल्यासाठी जे योग्य असते ते नक्की मिळते, यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. यापूर्वी मी 'सन मराठी'सोबत काम केले आहे, मात्र मुख्य भूमिकेतून प्रथमच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असल्याचा मला खूप आनंद आहे.'.ठाण्याला ऑडिशन साताऱ्याला शूटिंग, 'कृष्णाईच्या लेकी'मध्ये दिसतेय कोकणातील अभिनेत्री; म्हणते- सुरुवातीला खूप टेन्शन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.