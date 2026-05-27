स्टार प्रवाहच्या 'सुना येती घरा'ची वेळ ठरली ठरली; तेजश्री प्रधानच्या मालिकेला देणार टक्कर; कोणती मालिका घेणार निरोप?

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्यात. त्यात स्टार प्रवाह आणि झी मराठीने अनेक नव्या मालिकांची घोषणा केलीये. आता स्टार प्रवाहवर येत्या १ जूनपासून 'पाठराखीण ही मालिका सुरू होतेय. तर १५ जूनपासून 'सुना येती घरा' ही मालिका सुरू होतेय. लोकप्रिय अभिनेत्री दीपा परब, शर्मिष्ठा राऊत आणि अभिनेते अशोक शिंदे यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. ही मालिका कोणत्या वेळेत प्रदर्शित करण्यात येणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक होते. आता या मालिकेची वेळ समोर आलीये. .शर्मिष्ठा राऊत हिच्या प्रोडक्शन हाउसमध्ये बनणारी 'सुना येती घरा' ही मालिका १५ जूनपासून संध्याकाळी ७. ३० वाजता दाखवण्यात येणार आहे. आता या मालिकेसाठी कोणती मालिका निरोप घेणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. कारण ७. ३० वाजता स्टार प्रवाहवर 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' ही मालिका प्रदर्शित करण्यात येते. ही मालिका सुरू होऊन अवघे पाच महिने झालेत. त्यामुळे आताच सुरू केलेल्या मालिकेला स्टार प्रवाह बंद करणार का असा प्रश्न आता प्रेक्षकांना पडलाय. या मालिकेची वेळ बदलली जाण्याचीही शक्यता आहे. .तर ही मालिका ७. ३० ला प्रदर्शित करण्याचं दुसरं कारण म्हणजे झी मराठीला टीआरपीमध्ये टक्कर देणं देखील आहे. ७. ३० वाजता झी मराठीवर तेजश्री प्रधान हिची 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका प्रक्षेपित होते. त्यामुळे या मालिकेच्या टीआरपीच्या खाली काढण्यासाठी ही वेळ स्टार प्रवाहने निवडली असल्याच्या प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी दिल्यात. आता यावरून झी मराठी आणि स्टार प्रवाह यांच्या मालिकांच्या चाहत्यांमध्ये कमेंट वॉर रंगलंय. मात्र 'सुना येती घरा' ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनात जागा निर्माण करू शकेल का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे.