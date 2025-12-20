Premier

'सुंदरा मनामध्ये भरली' फेम मराठी अभिनेत्रीची 'तस्करी'मध्ये एन्ट्री; इम्रान हाश्मीसोबत शेअर करणार स्क्रीन

MARATHI TV ACTRESS IN TASKARI: टेलिव्हीजनमधून इंडस्ट्रीत पदार्पण ते थेट इम्रान हाश्मी सोबत तस्करी सारखा प्रोजेक्ट, मराठी अभिनेत्री आता ओटीटीवर धमाल करण्यास सज्ज आहे.
Payal Naik
सुंदरा ही भूमिका साकारून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी अभिनेत्री अक्षया नाईक लवकरच एका बड्या बॉलिवूड प्रोजेक्ट मध्ये झळकणार आहे. वर्ष संपताना तिने प्रेक्षकांना ही खास बातमी दिली असून काही दिवसांपूर्वी तिने बॉलिवूड मध्ये पदार्पण करून मराठी सोबतीने हिंदी प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं. आता लवकरच अक्षया अजून एका बड्या बॉलिवूड प्रोजेक्टचा महत्वपूर्ण भाग होणार आहे.

