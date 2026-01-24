कुटुंबासाठी तंबाखुच्या ४० कोटींच्या जाहिरातीला नकार, सुनील शेट्टी म्हणाला, पैशांची गरज होती पण...

बॉलिवूड कलाकारांसह अनेक दिग्गजांकडून तंबाखू, सिगारेट, दारू यांचे उत्पादन करणाऱ्या ब्रँडच्या जाहीराती केल्या जातात. यावरून अनेकदा वाद, टीकाही झाल्या आहेत. अशा उत्पादनांच्या जाहिरातीतून पैसे मिळत असल्यानं दिग्गजांकडून अशा जाहिराती केल्या जाता. लोकांकडून त्यांना ट्रोलही केलं जातं. आता बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टीने कोट्यवधींची तंबाखूची जाहिरात नाकारलीय. ज्यावर विश्वास नाही अशा वस्तूंचं प्रमोशन करणार नाही असं सुनील शेट्टीने म्हटलंय..सुनील शेट्टीने आतापर्यंत कधीच तंबाखूच्या उत्पादनांची जाहिरात केली नाही. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांची ऑफरही दिली गेली. आता तंबाखुच्या जाहिराती नाकारण्याबाबत सुनील शेट्टीने सांगितलं की, मी माझ्या प्रकृतीचा आभारी आहे. माझ्या शरिराने मला चित्रपटात, व्यवसायात संधी दिली. जर मी याला पूजन करण्यायोग्य समजणार नसेल तर स्वत:वर अन्याय केल्यासारखं ठरेल..लग्नाच्या तयारीवेळी पलाश दुसऱ्या तरुणीसोबत बेडवर सापडला, स्मृतीच्या टीममेट्सनी तिथंच धुलाई केली; अभिनेत्याचा खळबळजनक खुलासा.मी मुलांसाठी काय वारसा सोडेन? आज मी चित्रपट किंवा बॉक्स ऑफिससाठी रिलेवंट जरी नाही राहिलो तरी १७ ते २० वर्षांची मुलं मुली मला इतकं प्रेम आणि आदर देतात ते खरंच आश्चर्य वाटण्यासारखं असल्याचं सुनील शेट्टीने म्हटलंय. तंबाखुच्या जाहिरातीसाठी ४० कोटींची ऑफर मिळाली होती. पण मी कधीच स्वीकारली नाही. त्यानंतर मात्र मला तंबाखुच्या उत्पादनाची जाहीरात आली नाही असंही सुनील शेट्टीने सांगितलं..४० कोटींच्या तंबाखुची जाहिरात का नाकारली? हे सांगताना सुनील शेट्टीने म्हटलं की, ४० कोटींची ऑफर पाहून मी फसेन असं वाटतं का? नाही अडकणार मी. पैशाची गरज होती पण नाही. मी अशी गोष्ट करणार नाही जी माझ्या तत्वात बसत नाही. अहान, अथिया आणि राहुल या सगळ्यांवर यामुळे डाग लागेल. त्यामुळे मी जाहिरात स्वीकारली नाही. तेव्हापासून मला तशा जाहिराती आल्या नाहीत..सुनील शेट्टीच्या आधीही अनेक स्टार्सनी तंबाखुसारख्या ब्रँडच्या जाहिराती नाकाल्या आहेत. अक्षय कुमार आणि अजय देवगन हे पान मसाल्याची जाहिरात करतात. यावरून दोघांना अनेकदा ट्रोल केलं गेलंय. फिटनेसची काळजी घेणारा अक्षय तंबाखुची जाहिरात करतो म्हणून सतत ट्रोल होत असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.