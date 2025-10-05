आर्यन खानच्या ‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’वर सुनील पालचा संताप

Bollywood News : शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान आपल्या दिग्दर्शनातील पहिल्या वेब शो ‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’मुळे सध्या चर्चेत आहे. नेटफ्लिक्सवर १८ सप्टेंबरला प्रदर्शित झालेल्या या शोला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून, त्यातील कॅमिओ परफॉर्मन्सेस आणि कथानकामुळे हा शो चर्चेचा विषय ठरला आहे. मात्र या सकारात्मक प्रतिक्रियांमध्ये विनोदी अभिनेता सुनील पाल यांनी मात्र या शोवर जोरदार टीका केली आहे. .एका मुलाखतीत सुनील पाल म्हणाले, “ज्या बॉलिवूडने तुझ्या वडिलांना इतका मोठा सुपरस्टार बनवलं, त्या इंडस्ट्रीचं इतकं नकारात्मक चित्रण करणं योग्य नाही. त्याच फिल्म इंडस्ट्रीवर अशा प्रकारे विनोद करणं किंवा तिच्यावर टीका करणं हे खेदजनक आहे.” .त्यांनी पुढे म्हटलं की, “आर्यन खानला प्रसिद्धी, पैसा, आणि व्यासपीठ या तिन्ही गोष्टींची कधीच कमतरता नव्हती. तो आणखी काही वर्षं वाट पाहू शकला असता आणि काही तरी असं निर्माण करू शकला असता ज्याचं कौतुक स्वतः संजय लीला भन्साळी यांनीही केलं असतं.” .सुनील पाल यांच्या म्हणण्यानुसार, आर्यनने आपल्या वडिलांच्या वारशाचा आणि बॉलिवूडच्या योगदानाचा सन्मान राखायला हवा होता. त्यांच्या मते, इंडस्ट्रीतीलच माणूस जेव्हा तिची खिल्ली उडवतो, तेव्हा ते बाहेरच्यांना चुकीचा संदेश देतं..‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ हा शो आर्यन खानने दिग्दर्शित केला असून गौरी खानने त्याची निर्मिती केली आहे. यात लक्ष्य, सहर बंबा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, अन्या सिंग, मोना सिंग, मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, रजत बेदी, आणि गौतमी कपूर यांच्या भूमिका आहेत. या शोचं कथानक इंडस्ट्रीतील बाहेरच्या कलाकारांच्या संघर्षावर आधारित असून, त्यात फिल्म इंडस्ट्रीतील अंतर्गत राजकारणावर व्यंगात्मक भाष्य करण्यात आलं आहे..आम्ही सगळे थोडे घाबरलोय कारण... वहिनी कतरिना कैफच्या प्रेग्नन्सीबद्दल काय म्हणाला विकी कौशलचा भाऊ सानी कौशल? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.