बाहेरून कठोर वाटणारा हा माणूस माझ्या लेकीला ... सुनील शेंडे यांच्या सुनेची भावुक पोस्ट; म्हणते- सासरे म्हणून...

अनेक मराठी आणि हिंदी चित्रपटातून आपल्या अभिनयाची जादू दाखवणारे लोकप्रिय अभिनेते सुनील शेंडे यांची ८ नोव्हेंबर रोजी जयंती होती. आपल्या अभिनयाने त्यांनी एक काळ गाजवला. 'निवडुंग', 'मधुचंद्राची रात्र', 'जसा बाप तशी पोर', 'रंग प्रेमाचा', 'घायाळ' या चित्रपटातून ते घराघरात पोहोचले. 'वजीर','सरफरोश', 'वास्तव', 'गुनाह', 'राम लखन', 'खलनायक' यांसारख्या बॉलिवूड चित्रपटातील त्यांच्या भूमिका चांगल्याच गाजल्या. अशातच आता त्यांच्या सुनबाई आणि मनसे नेत्या जुईली शेंडे यांनी सासऱ्यांच्या आठवणीत खास पोस्ट शेअर केली आहे. .जुईली यांनी पोस्ट करत लिहिलं, 'आज डॅडींचा वाढदिवस... सुनील शेंडे, आमचे डॅडी! तुम्ही आमच्यात नसल्याला चार वर्ष झाली. पण तुमची आठवण, तुमच्याशी जोडलेल्या असंख्य गोष्टी आणि तुमचं आमच्यावरचं प्रेम आजही तितकंच जिवंत आहे. एक अभिनेता म्हणून सुनील शेंडे हे नाव मराठी आणि हिंदी मनोरंजनविश्वात स्वतःच्या वेगळ्या ठशाने ओळखलं गेलं. शेकडो चित्रपट, मालिका आणि नाटकांमधून त्यांनी साकारलेल्या विविध भूमिका, त्यांचा सहजसुंदर अभिनय आणि पडद्यावरची त्यांची उपस्थिती ही त्यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीची ओळख होती. काही भूमिका लोकप्रिय होतात, काही कलाकारांच्या चेहऱ्यामुळे लक्षात राहतात… पण काही कलाकार त्यांच्या संपूर्ण कामाच्या प्रवासामुळे कायम लक्षात राहतात. डॅडी त्यापैकी एक होते.'.'त्यांच्या अभिनयाइतकाच मला अभिमान होता त्यांच्या तत्त्वांचा... जे पटायचं नाही ते त्यांनी कधीच केलं नाही. काम मिळवण्यासाठी स्वतःच्या विचारांशी तडजोड करणं त्यांना मान्य नव्हतं. अभिनय ही त्यांच्यासाठी केवळ प्रसिद्धी किंवा व्यवसायाची गोष्ट नव्हती, तर स्वतःच्या अटींवर जगलेला एक प्रवास होता. पण या सगळ्यापलीकडे माझ्यासाठी डॅडी होते एक अतिशय प्रेमळ, कुटुंबावर जीवापाड प्रेम करणारे आणि नात्यांना मनापासून जपणारे माणूस. मी त्यांची सून होते, पण त्यांनी मला कधीच फक्त सून म्हणून पाहिलं नाही. माझ्या छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये रस घेणं, माझ्या पोस्ट वाचून दाखवणं, माझ्या निर्णयांचं कौतुक करणं, माझ्या राजकीय प्रवासाला पाठिंबा देणं, हे सगळं त्यांच्या प्रेमाचाच भाग होतं.'.'स्वतःच्या आयुष्यात काही गोष्टींबाबत अत्यंत ठाम असलेले डॅडी, माझ्या राजकारणात उतरण्याच्या निर्णयाबाबत मात्र किती सहज माझ्या पाठीशी उभे राहिले! त्या प्रेमाची किंमत मला कायम जाणवत राहील. त्यांचा एक वेगळाच पैलू म्हणजे त्यांचं मुलांवरचं प्रेम. बाहेरून कठोर वाटणारा हा माणूस माझ्या लेकीला गाणी गाऊन झोपवायचा, नातवंडांची काळजी करायचा आणि त्यांच्यासाठी कायम नमतं घ्यायचा...हे पाहणं माझ्यासाठी नेहमीच खास होतं. डॅडी, तुम्ही माझ्यावर केलेलं प्रेम हे माझ्यासाठी नात्यांच्या व्याख्येपलीकडचं होतं. सासरे म्हणून नव्हे, तर माझ्या आयुष्यातल्या एका अत्यंत जवळच्या माणसाप्रमाणे तुम्ही माझ्यासोबत होतात. आज तुमच्या वाढदिवशी तुमच्या अभिनयाचा, तुमच्या तत्त्वांचा, तुमच्या कुटुंबासाठी जगलेल्या आयुष्याचा आणि तुम्ही मागे ठेवलेल्या प्रेमाचा पुन्हा एकदा अभिमान वाटतो.'.'Happy Birthday, Daddy! ❤️ तुमची आठवण येते… खूप येते. तुम्ही आमच्या विचारांत, आठवणींत आणि प्रार्थनेत कायम आहात आणि कायम राहाल. तुमचीच लाडकी, जुईली' . 'रामायण' मध्ये रावणाच्या भूमिकेला कुणी दिलाय आवाज? लोकप्रिय मराठी अभिनेत्याने केलीये यशच्या आवाजाशी बरोबरी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.