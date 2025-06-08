गोविंदाचं करिअर बुडण्याला ते चार लोक जबाबदार... सुनीता आहुजाने स्पष्टच सांगितलं; म्हणाली, 'म्हणून आमच्यात भांडणं होतात'

GOVINDA DIVORCE: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा मोठ्या पडद्यापासून दूर आहे. गेल्या काही काळापासून त्याने बॉक्स ऑफिसवर एकही हिट चित्रपट दिलेला नाही. आता त्याची पत्नी सुनीता आहुजा हिने पुन्हा अभिनेत्याच्या कारकिर्दीवर भाष्य केलंय. तिने 'हिरो नंबर १' असणाऱ्या गोविंदाच्यामित्रांवर तीव्र आणि स्पष्ट टीका केली आहे आणि त्यांच्यावर त्याच्या कारकिर्दीला हानी पोहोचवण्याचा आरोप केला आहे. तिने म्हटलंय की गोविंदा ज्या लोकांमध्ये राहतो ते चुकीचं आहे. त्यावरून त्यांची भांडणं होतात आणि ती गोविंदाचं खोटं कौतुक करू शकत नाही. .सुनीता आहुजा हिने 'द पॉवरफुल ह्युमन्स' ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं, 'गोविंदा गेल्या १७ वर्षात का दिसला नाही? समस्या अशी आहे की त्याचं मित्रमंडळींचं सर्कल चुकीचं आहे. आज मी त्याच्याशी भांडते कारण मी खोटं बोलू शकत नाही आणि मला हाजी हाजी करणं आवडत नाही.' नाव न घेता, तिने त्याच्या चार सदस्यांच्या टीमवर निशाणा साधला आणि म्हणाली, 'आज त्याच्याकडे चार लोक आहेत, एक लेखक, संगीतकार, सचिव आणि त्याचा वकील मित्र. त्यांचा काही उपयोग नाही. ते फक्त वाह-वाह म्हणतात. जेव्हा तो कोणतंही संगीत बनवतो तर ते वाह वाह... कमाल केलीत सर असं म्हणतात. त्यांनी गोविंदाला खरं सांगायला पाहिजे. आणि जेव्हा मी खरं सांगते तेव्हा तो दुःखी होतो.'.सुनीता यांचा गोविंदाला सल्लासुनीता म्हणाली की जग ओटीटी आणि नवीन कथांच्या युगात जात असताना, गोविंदा अजूनही १९९० च्या दशकातील जुन्या शैलीला चिकटून आहे. 'मी त्याला सांगते की ९० चं दशक संपलं आहे. आता २०२५ आहे. नेटफ्लिक्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काय चाललं आहे ते पाहा. पण तो त्याच्या वाह-वाह करणाऱ्या मित्रांवर अडकला आहे.'.सुनीता यांनी गोविंदाला इशारा दिलासुनीता आहुजा म्हणाली की तिने गोविंदाला त्याचं सर्कल बदलायला सांगितलं आहे, 'मी त्याला सांगितलं होतंतुझे हे मित्र बदल. जोपर्यंत तुमच्याकडे हे ४-५ लोक आहेत तोपर्यंत ते तुम्हाला पुढे जाऊ देणार नाहीत.' गोविंदाने ८०-९० च्या दशकात 'कुली नंबर १', 'पार्टनर' आणि 'दुल्हे राजा' सारख्या प्रसिद्ध चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे आणि हे चित्रपट सुपरहिट ठरले. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून तो खूप कमी वेळा दिसला आहे. त्याचा शेवटचा चित्रपट २०१९ मध्ये 'रंगिला राजा' होता, जो बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला..'थोडं तुझं थोडं माझं' फेम अभिनेत्रीने मालिकाविश्वाला ठोकला रामराम; म्हणते, 'इथे परिस्थिती इतकी वाईट आहे की...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.