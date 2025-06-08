Premier

गोविंदाचं करिअर बुडण्याला ते चार लोक जबाबदार... सुनीता आहुजाने स्पष्टच सांगितलं; म्हणाली, 'म्हणून आमच्यात भांडणं होतात'

SUNITA AHUJA ON GOVINDA'S DOWNFALL : गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा हिने त्याच्या कारकिर्दीवर भाष्य केलं आहे. सुनीताने गोविंदाच्या जवळच्या लोकांवर त्याच्या कारकिर्दीचं नुकसान करण्याचा आरोप केला आहे.
govinda
govindaESAKAL
Payal Naik
Updated on

GOVINDA DIVORCE: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा मोठ्या पडद्यापासून दूर आहे. गेल्या काही काळापासून त्याने बॉक्स ऑफिसवर एकही हिट चित्रपट दिलेला नाही. आता त्याची पत्नी सुनीता आहुजा हिने पुन्हा अभिनेत्याच्या कारकिर्दीवर भाष्य केलंय. तिने 'हिरो नंबर १' असणाऱ्या गोविंदाच्यामित्रांवर तीव्र आणि स्पष्ट टीका केली आहे आणि त्यांच्यावर त्याच्या कारकिर्दीला हानी पोहोचवण्याचा आरोप केला आहे. तिने म्हटलंय की गोविंदा ज्या लोकांमध्ये राहतो ते चुकीचं आहे. त्यावरून त्यांची भांडणं होतात आणि ती गोविंदाचं खोटं कौतुक करू शकत नाही.

Loading content, please wait...
bollywood
govinda
Entertainment news
Entertainment Field
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com