‘गोविंदा-कोमल रानी लग्न करणार होते’ सुनीता आहूजाचा मोठा खुलासा, राखी सावंतसमोर म्हणाली...

GOVINDA KOMAL RANI RELATIONSHIP: गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांच्या नात्याबद्दल अनेक चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. सुनीता आहुजाने गोविंदाविरोधातील घटस्फोटाची केस मागे घेतली असली तरी तिने केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांची मोठ्या प्रमाणात चर्चा रंगताना पहायला मिळतीय. सुनीता गोविंदावर अनेक आरोप करताना पहायला मिळतेय. त्यात गोविंदा कोमलसोबत एअरपोर्टवर स्पॉट झाल्यामुळे चर्चांना उधाण आलय. .गुरुवारी रात्री राखी सावंत मुंबईत पापाराझींसोबत संवाद साधत होती. यावेळी तिने सुनीता आहुजाला फोन केला. तसंच कॉल स्पीकरवर ठेवला. या फोनवरील संभाषणात सुनीताने गोविंदा आणि कोमल यांच्या नात्याबाबत खुलासा केलाय. गोविंदा आणि कोमल रानी लग्न करण्याच्या तयारीत होते, असा दावा सुनीतानं केल्याचं समोर आलय. यावेळी तिने कोमलला चिकन टिक्का असं सुद्धा म्हटलं. .यावेळी राखी सावंतने सुनीताला धीर देत खंबीर राहण्याचा सल्ला दिला. तसंच गोविंदाच्या २०० कोटी संपत्तीवर लक्ष देण्यास सांगतिलं. ती सुनिताला म्हणाली की, 'आधी प्रॉपर्टी आपल्या नावावर करुन घे, नाहीतर ती सगळी घेऊन जाईल.' तसंच यावेळी राखीनं सुनीताच्या घटस्फोटाची केस मागे घेण्याबद्दल कौतुकही केलं. यावेळी कॉल संपल्यावर राखीनं 'घरची बाई चुकीची नाही, मी तिच्यासोबत आहे' असं म्हणत तिला पाठिंबा दर्शवला. .जेव्हा गोविंदा आणि कोमल यांना विमानतळावर एकत्र पाहिल्यानंतर दोघांच्या नात्याबद्दल जास्त प्रमाणात चर्चा सुरु झाली. दरम्यान गोविंदाने सुद्धा प्रतिक्रिया देत 'अपमानास्पद भाषेचा वापर करू नये' अशी चेतावणी त्याने दिली होती. 'तरुणांवर कलाकारांच्या वागण्याचा प्रभाव पडतो, त्यामुळे अशा प्रकारची भाषा वापरू नये' असंही गोविंदा म्हणाला होता. .'मी ज्या मैदानावर खेळले तिथेच माझं मुलही...' जेनिलिया देशमुखची भावुक पोस्ट, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.