ना मुलगा ना मुलगी... 'याच्या' नावावर करणार सगळी संपत्ती; गोविंदा यांच्या पत्नीने पॅपराजींसमोर केला खुलासा!

बॉलिवूड सुपरस्टार गोविंदा यांची पत्नी सुनीता आहूजा नेहमीच आपल्या रोखठोक आणि मजेशीर स्वभावासाठी ओळखली जाते. नुकतंच तिने मुंबई विमानतळावर एका फनी कमेंटने सगळ्यांचं मन जिंकून घेतलं. विमानतळावर सुनीता तिच्या लाडक्या 'चिहुआहुआ' (Chihuahua) ब्रीडच्या पेट डॉगसोबत स्पॉट झाली होती. तिने आपल्या लाडक्या डॉगला कडेवर घेतले होते आणि नंतर कारच्या पुढच्या सीटवर अगदी आरामात बसवलं. तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात ती तिची प्रॉपर्टी कुणाच्या नवे करणार आहे याबद्दल सांगतेय. .त्या चिमुरड्या श्वानाला गाडीत बसवताना सुनीताने हसत हसत एक भन्नाट कमेंट केली. ती म्हणाली, "मी माझी सगळी प्रॉपर्टी याच्याच (डॉगच्या) नावावर करून देणार आहे." तिचं हे बोलणं ऐकून तिथे उभ्या असलेल्या एका फोटोग्राफरने लगेच विचारलं, "मॅडम, मग तुमचा भाचा कृष्णा अभिषेकचं काय?" फोटोग्राफरच्या या प्रश्नावर सुनीताने अत्यंत प्रेमाने आणि कौतुकाने उत्तर दिले. ती म्हणाली, "कृष्णाकडे आधीच खूप काही आहे आणि भविष्यात तो आणखी मोठी प्रगती करेल. तो माझा मुलगाच आहे. त्याच्याकडे भरपूर काही आहे, आता उलट मलाच त्याच्याकडून काहीतरी घ्यावं लागेल! कृष्णा आज माझ्यापेक्षा खूप मोठा माणूस बनलाय. देवाने त्याला अजून मोठं करावं. मी जोपर्यंत जिवंत आहे, तोपर्यंत तो असाच यशस्वी आणि मोठा होत राहील." .कश्मीरा आणि कृष्णासोबत अखेर जुळलं सूत!सुनीताच्या या प्रेमळ वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होतंय की, आता त्यांच्या कुटुंबातील जुने वाद पूर्णपणे मिटले आहेत. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला हा कौटुंबिक वाद मिटवून सुनीताने कृष्णा आणि त्याची पत्नी कश्मीरा शाह यांच्याशी काही महिन्यांपूर्वीच पॅचअप केलं आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला एप्रिल महिन्यात 'लाफ्टर शेफ्स फन अनलिमिटेड' या टीव्ही शोच्या सेटवर त्यांचा हा भावनिक क्षण पाहायला मिळाला होता. स्टेजवर अचानक मामी सुनीताला पाहून कृष्णाला रडू कोसळलं होतं. इतक्या वर्षांत झालेल्या चुकांबद्दल त्याने जाहीर माफी मागितली होती, ज्यावर सुनीताने मोठ्या मनाने त्याला माफ करत जुन्या गोष्टी विसरून पुढे जाण्याचा सल्ला दिला होता. .१४ वर्षांचा वाद संपलागोविंदाचा भाचा असलेल्या कृष्णा अभिषेकचा मामी सुनीता आणि मामा गोविंदासोबत तब्बल १४ वर्षांपासून वाद सुरू होता. हा कौटुंबिक वाद अनेकदा मीडियामध्ये आणि मुलाखतींमध्ये चव्हाट्यावर आला होता. मात्र, आता कुटुंबात पुन्हा एकदा गोडवा निर्माण झाल्याने गोविंदा आणि कृष्णाच्या चाहत्यांसाठी हा खरोखरच एक खूप मोठा आणि आनंदाचा क्षण ठरला आहे..नुकताच साजरा केला वाढदिवस; किती वर्षांची झाली तेजश्री प्रधान? फोटो शेअर करत सांगितलं स्वतःचं खरं वय\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.