सुनीताला गोविंदा आणि करिष्माच्या अफेअरबद्दल माहीत होतं... अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा; ती गप्प राहिली कारण...

अभिनेत्री करिष्मा कपूर आणि अभिनेता गोविंदा यांची जोडी ९०च्या दशकात चांगलीच गाजली होती. त्यांनी ‘हीरो नंबर १’ ‘कुली नंबर १’, ‘राजा बाबू’, ‘साजन चले ससुराल’, ‘शिकारी’ आणि ‘हसीना मान जाएगी’ यांसारख्या अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं. मात्र पुढे त्यांची जोडी तुटली आणि त्यांनी एकत्र काम करणं बंद केलं. मात्र हे दोघे फक्त सहकलाकार नव्हते तर ते खरंच एकमेकांच्या प्रेमात होते. तेव्हा गोविंदा विवाहित होता आणि त्यांच्या अफेअरबद्दल सुनीताला देखील ठाऊक होतं. लोकप्रिय अभिनेत्री शगुफ्ता अली यांनी याबद्दल एका मुलाखतीत खुलासा केला आहे. .शगुफ्ता यांनी करिष्मा आणि गोविंदा यांच्यासोबत अनेक चित्रपटात काम केलंय. त्यामुळे करिष्मा सेटवर कशी वागायची याबद्दलही त्यांनी सांगितलंय. सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या मुलाखतीत शगुफ्ता म्हणाल्या, 'गरजेपेक्षा जास्त महत्त्वाकांक्षी असणंही चांगलं नसतं. करिश्मा अति-महत्त्वाकांक्षी होती. ती खूप मेहनती होती, पण तिच्यात ॲटिट्यूडही प्रचंड होता. हे सगळ्यांनाच दिसत होतं. तुम्ही सेटवर कसे वागता आणि सहकलाकारांशी कसं बोलता, यालाही महत्त्व असतं. एखादा कलाकार तुमच्याबरोबर काम करत असेल तर दोघांनीही एकमेकांना समान संधी दिली पाहिजे. मग ते सीनचं चित्रीकरण असो किंवा मुलाखत. याचा अभिनयावरही परिणाम होतो. मी तुम्हाला क्यू देण्यासाठी सेटवर उपस्थित असेन, तर तुम्हीही माझ्यासाठी असायला हवं.'.गोविंदा आणि करिष्मा यांच्याबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, 'गोविंदा आणि करिश्मा एकमेकांच्या प्रेमात होते हे स्पष्ट दिसायचं. त्यांनी स्वतः येऊन सांगितले नव्हते, पण ते दिसत होतं. बदलत्या प्रायोरिटीज आणि वैयक्तिक संबंधांमधील बदलांमुळे असं घडलं असावं.' त्यांचं नातं का तुटलं याबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, 'कदाचित रस संपला असेल, प्रेम-आपुलकी संपली असेल. अभिनेत्रींच्या मूडचा काय भरवसा. असंही असू शकतं ना की ही जोडी जितका काळ चालली तितका काळ चालली. प्रेक्षकांनी त्यांना जोपर्यंत स्वीकारलं तोपर्यंत ते एकत्र राहिले, नंतर एकाच अभिनेत्रीला सतत पाहून लोक कंटाळले असतील. प्रेक्षकांनाही ओव्हरडोज वाटला असेल. गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजाला गोविंदा आणि करिश्माच्या अफेयरबद्दल माहिती होती, पण तिने कधीही ती गोष्ट जाहीर केली नाही आणि खूप समंजसपणे परिस्थिती सांभाळली.'.सध्या काय करतात 'पंढरीची वारी' चित्रपटातील कलाकार? बालकलाकारासह अनेकांचं निधन; केवळ तिघेच जिवंत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.